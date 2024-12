Regali, viaggi, cene con i colleghi e feste nei locali: quanto spenderanno gli italiani durante le vacanze di Natale

Secondo un'indagine di Altroconsumo, la spesa media sarà di quasi 500 euro a famiglia, in crescita rispetto allo scorso anno

Natale è alle porte e un italiano su tre vorrebbe spendere meno di quanto sborsato lo scorso anno per regali, viaggi e pranzi in famiglia. Ma alla fine, la spesa natalizia pianificata è di quasi 50 euro in più per famiglia rispetto al 2023. A rivelarlo è un’indagine statistica di Altroconsumo, condotta su un campione di 1.186 persone, di età compresa tra i 18 e i 74 anni. Il sondaggio offre una fotografia dei programmi e delle aspettative degli italiani in vista del Natale. Una festività per cui le famiglie prevedono di spendere in media 490 euro, una cifra in crescita rispetto ai 446 euro pianificati lo scorso anno e pari a circa un quarto del reddito familiare mensile.

Il rincaro dei viaggi

La voce di spesa per cui gli italiani prevedono di spendere molto più dello scorso anno è quella relativa ai viaggi, con un budget che lievita del 50% rispetto a quanto preventivato nel 2023. Gli italiani che in vista delle Feste hanno deciso di fare le valigie e partire hanno messo a preventivo una spesa media di 413 euro per qualche giorno di vacanza. Lo scorso anno, la previsione era di 282 euro.

I regali di Natale, fonte di stress per due italiani su cinque

L’altra voce che più incide sulla spesa complessiva riguarda i regali. Il 18% degli intervistati da Altroconsumo ha detto che aspetterà i saldi di gennaio per fare gli ultimi acquisti e risparmiare qualche euro, anche a costo di arrivare tardi. Allo stesso tempo, quasi due italiani su cinque sostengono che comprare i regali per amici e parenti è motivo di grande stress. Motivo per cui, alla fine, spenderanno più di quanto preventivato pur di comprare qualcosa prima di Natale. Il 55% degli italiani, sempre secondo l’indagine di Altroconsumo, acquisterà i regali prevalentemente online, in crescita rispetto al 46% dello scorso anno. La predilezione per i negozi fisici rimane maggioritaria soprattutto tra gli over 55.

Tutte le spese degli italiani durante le Feste

Tra gli italiani che durante le feste prevedono di rimanere a casa sono i regali per gli adulti a rappresentare la voce di spesa più ingombrante, con una media di 166 euro per famiglia. A seguire ci sono i giocattoli per bambini, che si attestano sugli 82 euro. I pranzi e le cene di Natale, una tradizione irrinunciabile per buona parte degli italiani, costeranno in media 119 euro per famiglia. Una cifra elevata, a cui va aggiunto il costo delle feste di Natale e Capodanno nei locali. Per quest’ultima voce di spesa gli italiani prevedono di sborsare in media 97 euro. Più economiche le cene di Natale con i colleghi di lavoro, per cui la previsione di spesa è di 61 euro per famiglia.

In copertina: L’albero di Natale allestito in Piazza Duomo, a Milano (ANSA/Mourad Balti Touati)