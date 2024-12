Spunta la slitta di Babbo Natale sul sito per monitorare gli aerei: così i bambini possono seguire il viaggio in tempo reale

Ecco come i più piccoli possono seguire il volo del vecchietto in rosso che questa sera - per chi ci crede - consegnerà i regali

Con l’arrivo del 24 dicembre, per molti bambini in buona parte del mondo inizia il conto alla rovescia per la notte più magica dell’anno: quella della consegna dei regali – per chi ci crede – di Babbo Natale. La tradizione vuole che, la sera della Vigilia, i piccoli lascino qualche dolcetto, come latte e biscotti, per accogliere il generoso vecchietto barbuto in rosso. Poi, si va a letto, aspettando con ansia il risveglio e la sorpresa sotto l’albero. Ma il Natale 2025, segnato dai progressi tecnologici, offre qualcosa in più: non solo i bambini potranno immaginare Babbo Natale che sfreccia nei cieli, ma potranno seguirlo anche in tempo reale. Infatti, su FlightRadar24, il noto software di tracciamento dei voli aerei, è spuntata la magica slitta accanto ai classici voli autorizzati a volare. Una sorta di Santa tracker.

I dettagli tecnici della renna

Il sito la prende sul serio e spiega per i piccoli interessati tutti i dettagli tecnici. A partire dal fatto che la slitta di Babbo Natale è un Rangifer tarandus (il nome scientifico della renna) a cui sono stati aggiunti ben nove motori. Registrata ufficialmente con il codice «HOHOHO», questa slitta è la più antica al mondo, con i suoi 1.753 anni di servizio. Nonostante l’età venerabile, la slitta è tutt’altro che obsoleta: «per consentire un tracciamento preciso, la slitta è stata dotata di un transponder ADS-B, un dispositivo che permette di monitorarne la posizione con grande accuratezza».

babbo natale slitta flight radar

Come seguire Babbo Natale (anche) in 3D

Per chi volesse seguire l’itinerario di Babbo Natale, è sufficiente accedere a FlightRadar24 e cercare il volo «HOHOHO». In alternativa, è sufficente cercare «Santa tracker | Flightradar24 Blog» sul proprio motore di ricerca. Inoltre, gli utenti possono attivare anche la visualizzazione in 3D, cliccando sul pulsante apposito nell’angolo in basso a sinistra della schermata. In questo modo, sarà possibile seguire la slitta da una prospettiva tridimensionale. E per aggiungere un ulteriore tocco di magia, cliccando sulla slitta, si farà anche cadere la neve sulla schermata.