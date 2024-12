Francia, macchinista del Tgv si suicida dal treno in corsa. Traffico ferroviario in tilt

Il convoglio si è potuto fermare grazie al «Automatic standby with downforce control». Tra ieri e oggi ritardi accumulati sui treni nel sud -est del paese

In Francia la giornata della vigilia di Natale, e anche le 24 ore successive, si sono rivelate un incubo per i passeggeri. Il macchinista di un Tgv si suicidato gettandosi dal treno in corsa. Il mezzo, grazie alle procedure automatiche di sicurezza ferroviaria, si è fermato in sicurezza ma l’episodio ha causato ritardi a una decina di treni con il traffico sulla linea ad alta velocità Sud-Est, interrotto nella notte tra ieri e oggi. La Snfc ha sottolineato come la sicurezza dei passeggeri del treno non sia mai stata minacciata, così come la sicurezza del traffico. I treni sono arrivati dalle tre alle cinque ore dopo l’orario previsto, stravolgendo il viaggio di migliaia di francesi.

Come si è potuto fermare il Tgv

Il Tgv si è potuto fermare grazie al «Automatic standby with downforce control» (VACMA), un dispositivo che conferma la presenza attiva del conducente nella cabina di guida. Il macchinista deve infatti premere e rilasciare alternativamente un pedale con il piede o un contattore con la mano. Se dopo 30 secondi dall’ultimo rilascio non si fa alcuna mossa cinque secondi dopo scatta un allarme per “svegliare” il conducente. Da quel momento in poi deve reagire entro tre secondi sennò il convoglio si ferma.

