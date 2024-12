L’attacco di Natale della Russia all’Ucraina: «Cercano di distruggere la rete elettrica»

Massicci attacchi di missili hanno colpito gli impianti energetici in più regioni. La vendetta di Putin dopo Kazan

Massicci attacchi di missili russi hanno colpito impianti energetici e ferito tre persone in Ucraina nel giorno di Natale. Dalla mattinata di oggi, 25 dicembre, nel paese è in vigore un’allerta aerea, mentre l’aeronautica militare parla di missili Kalibr in arrivo dal Mar Nero e le autorità di Kharkhiv annunciano diversi missili balistici caduti sulla città. Il sindaco di Kharkhiv Igor Terekhov ha raccomandato alla cittadinanza di rimanere nei rifugi mentre secondo il governatore regionale Oleg Synegoubov Mosca ha effettuato almeno sette attacchi.

I missili Kalibr

L’aeronautica militare ucraina ha riferito di un lancio di missili Kalibr verso le regioni di Vinnytsia, Poltava (est), Dnipropetrovsk (sud-est), Kirovograd (centro) e Cherkassy. «L’esercito russo sta attaccando massicciamente da questa mattina la regione di Dnipropetrovsk. Il nemico sta cercando di distruggere la rete elettrica della regione», ha detto il governatore Sergii Lyssak. La compagnia elettrica nazionale Ukrenergo ha annunciato restrizioni alla fornitura. «Il nemico attacca ancora una volta in modo massiccio il settore energetico. L’operatore della rete di trasmissione sta adottando le misure necessarie per limitare i consumi al fine di ridurre al minimo le conseguenze negative per il sistema energetico», ha fatto sapere il ministero ucraino dell’energia. «Non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno, i lavoratori del settore energetico faranno chiarezza sui danni causati», ha concluso.

Il Natale in Ucraina

Dall’inizio della guerra nel febbraio 2022 la Russia ha gravemente danneggiato la rete elettrica dell’Ucraina bombardandola ripetutamente, provocando regolari interruzioni di corrente. Gli attacchi arrivano nel giorno in cui l’Ucraina, per la seconda volta nella sua storia moderna, celebra il giorno di Natale il 25 dicembre, come nel mondo occidentale, e non il 7 gennaio come nel calendario giuliano seguito dalla Chiesa ortodossa russa. Lo spostamento della data di celebrazione del Natale è stato deciso nell’estate 2023 da una legge del presidente Volodymyr Zelensky, in segno di sfida nei confronti della Russia.

Putin

Vladimir Putin ha promesso ancora più “distruzione” all’Ucraina, dopo l’ attacco di droni contro gli edifici residenziali nella città di Kazan, a mille chilometri dal confine ucraino. «Chiunque tenti di distruggere qualcosa nel nostro paese, non importa quanto piccolo, dovrà affrontare una distruzione molto più grande nel proprio paese e si pentirà di ciò che ha tentato di fare al nostro paese», ha avvertito. Mercoledì mattina il ministero della Difesa russo ha annunciato che la notte precedente erano stati intercettati 59 droni ucraini sul territorio russo, di cui 26 nella regione di Belgorod e 23 nella regione di Voronezh. Il governatore di Voronezh Aleksandr Gusev ha scritto su Telegram che i detriti dei droni abbattuti hanno danneggiato una linea elettrica e causato lievi danni materiali a diverse case.

Zelensky

Nella notte di Natale la Russia ha lanciato contro l’Ucraina «oltre 70 missili, compresi quelli balistici, e più di un centinaio di droni d’attacco. Gli obiettivi sono le nostre infrastrutture energetiche. Continuano a lottare per un blackout dell’Ucraina», ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X aggiungendo che «secondo i rapporti preliminari, i nostri difensori sono riusciti ad abbattere più di 50 missili e un numero significativo di droni. l momento ci sono interruzioni di corrente in diverse regioni. Gli ingegneri stanno lavorando per ripristinare l’alimentazione elettrica il prima possibile».