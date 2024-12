Giorgia, le perdite lasciate a mamma Elsa, gli utili divisi con il compagno di scuola. Anno a doppia velocità per la cantante, che investe in un bar a Galatina (Lecce)

C'è una società in perdita notevole, e un’altra in cui gli incassi aumentano ben 12 volte rispetto al passato. E infine una terza realtà, in un bar pugliese

Una società in perdita notevole, e un’altra in cui gli incassi aumentano ben 12 volte rispetto al passato e si arriva anche a un discreto utile. E una terza misteriosa società che punta alla gestione di un bar a Galatina nel leccese. È stato un anno con sfumature imprenditoriali diverse per Giorgia Todrani, la cantante ben nota al pubblico solo con il suo nome di battesimo. I bilanci delle sue società hanno lasciato qualche guaio in famiglia, perché le perdite riguardano una etichetta musicale la cui proprietà è pariteticamente divisa fra Giorgia e la mamma, Elsa Giordano. La parte felice del business invece riguarda una società in cui Giorgia ha il 70% del capitale, mentre il restante 30% appartiene a Giampaolo Tabacchi, inseparabile ex compagno di scuola della cantante trasformatosi poi in suo manager e confidente.

Le perdite dell’etichetta, l’anno straordinario di Microphonica e il bar di Galatina

La società di Giorgia e mamma si chiama “Girasole edizioni musicali”, e nell’ultimo bilancio ha registrato incassi per 120.402 euro e una perdita quasi uguale ai ricavi: 109.822 euro, risultato precipitato visto che l’anno prima la società aveva ottenuto un utile di 20.673 euro. Anche negli anni precedenti gli utili non erano mancati, quindi può stare tranquilla mamma Elsa: non dovrà mettere mano al portafoglio per sanare il rosso, perché le perdite vengono ampiamente coperte dagli utili portati a nuovo saggiamente negli anni precedenti. È invece esploso il fatturato di Microphonica, società che nell’oggetto sociale indica «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche». In un anno si è più che duplicato, passando da 165.167 euro a oltre 2 milioni di euro. Sono cresciute anche le spese di produzione, ma alla fine è quasi raddoppiato l’utile, ora arrivato a 36.331 euro. Sui conti correnti della società a fine anno risultava liquidità per 591.704 euro, ben 579.775 euro più dell’anno precedente. Della terza società aperta da Giorgia si sa assai poco, se non il fatto che, come oggetto sociale, ha la gestione di bar e attività senza ristorazione a Galatina, in provincia di Lecce. È una srl semplificata, la cui proprietà è divisa in tre quote uguali fra Giorgia, il compagno di scuola Tabacchi e Valentina Francone. È stata aperta a inizio 2023 e ha dichiarato di avere iniziato la sua attività nel centro di Galatina, nello stesso immobile dove ha sede legale la società. Non ci sono però ancora numeri da raccontare.

La passione per il mattone dove sono investiti i risparmi della cantante

La vera passione di Giorgia, che negli ultimi mesi ha vissuto un periodo d’oro grazie alla fortunata e apprezzata conduzione di X Factor e alla convocazione fra i big di Carlo Conti al prossimo Festival di Sanremo, sembra essere quella per il mattone. A Roma sono intestate a lei tre appartamenti anche di un discreto valore (il più grande è di 9,5 vani). All’etichetta discografica è intestato un immobile, mentre Microphonica ha la proprietà di un laboratorio a Roma di 312 metri quadrati e di una piccola abitazione da un vano e mezzo.