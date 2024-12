Il video fuorviante dei “cadetti” dell’esercito belga

La clip non riprende dei militari attivi, ma giovani volontari tra i 16 e 18 anni

Diversi utenti e siti di informazione condividono un video al fine di prendere in giro l’esercito belga. La clip mostra un gruppo di cadetti mentre marciano in maniera goffa e scoordinata durante una parata militare. Di fatto, tutti escludono il reale contesto riguardo i cadetti.

Per chi ha fretta

Il video è stato girato durante una parata belga del 2019.

La clip risulta estrapolata da un video più lungo, escludendo il restante relativo all’esercito belga.

Nel 2019 marciarono insieme all’esercito dei “cadetti” dai 16 ai 18 anni.

Questi ragazzi, ripresi nel video e presi in giro sul web, non sono militari attivi e operano come “cadetti” durante il loro tempo libero.

Analisi

Il video circola su Facebook con il watermark della community nota come “Figli di Putin“:

Il video risulta virale e condiviso da utenti in varie lingue, come nel caso dell’account X “Lord Bebo” (noto per diffondere contenuti falsi). Non mancano i commenti, in particolare su Reddit, dove i cadetti vengono derisi insieme all’esercito belga.

Non erano militari attivi

Il video è stato realizzato il 21 luglio 2019 durante una parata nazionale belga.

A seguito delle polemiche diffuse all’epoca, il 23 luglio 2019 la pagina Facebook Belgian Army pubblica un post Facebook dove viene spiegata la presenza dei ragazzi:

Il 21 luglio i Cadetti della Difesa hanno sfilato nella parata militare. Contrariamente a quanto molti pensano, questi giovani non sono militari attivi. Riguarda i giovani dai 16 ai 18 anni interessati alla Difesa e che vogliono investire un po’ del loro tempo libero nell’apprendimento dei valori e delle norme della nostra organizzazione. Con il loro impegno dimostrano di voler impegnare nella nostra società. Durante la sfilata in occasione del 21 luglio, tutti hanno potuto vedere che marciare a pelotone durante una sfilata di questa portata non è evidente. Soprattutto quando migliaia di smartphone registrano tutto, ogni errore viene notato e diventa subito virale sui social. Ma chi non fa niente non può sbagliare nemmeno. Esprimiamo il nostro apprezzamento a tutti i giovani che vogliono impegnarsi nella Difesa. I giovani sono il nostro futuro. Insieme forti.

Conclusioni

Il video risulta condiviso con una narrazione fuorviante e priva del contesto reale. I ragazzi ripresi non sono cadetti militari attivi, ma giovani tra i 16 e 18 anni ai quali l’esercito belga ha dato la possibilità di marciare durante la parata militare del 2019.

