Guerra in Ucraina, le forze di Kiev catturano un soldato nordcoreano ferito. Media: «I russi avanzano verso Kharkiv»

Secondo lo Stato maggiore sudcoreano, Pyongyang si sta preparando all'invio alla Russia di altri militari e droni

Russia e Corea del Nord non hanno mai confermato la presenza di soldati di Pyongyang al fianco di quelli russi in Ucraina. Ma ora, riportano fonti sudcoreane, le forze armate di Kiev avrebbero catturato un prigioniero. Si tratterebbe di un soldato nella Nord Corea, ferito e catturato dagli ucraini. «Nell’ambito degli scambi di informazioni in tempo reale con l’agenzia di intelligence di un paese alleato, è stato confermato» che il militare è ora in custodia dell’esercito ucraino, riferisce l’agenzia Yonhap. Kiev ha stimato la presenza di circa 12mila militari nordcoreani, tra i quali 500 ufficiali e tre generali, sul fronte della regione di Kursk. Secondo Zelenksy, i caduti e i feriti di quel contingente sono quasi 3mila, mentre fonti di Seul stimano circa 1.100 soldati. Lo Stato maggiore sudcoreano ha fatto sapere di aver registrato spostamenti e preparativi che lasciano immaginare l’invio di nuove truppe e droni a sostegno della Russia. All’inizio del mese è entrato in vigore uno storico trattato di mutua difesa tra Pyongyang e Mosca, firmato a giugno e che prevede «aiuti militari immediati» in caso di «aggressione armata» da parte di un Paese terzo. Intanto l’agenzia di stampa russa Tass scrive che le forze armate di Mosca stanno avanzando verso Kharkiv: «L’esercito ha preso il controllo del villaggio di Zagryzovo, sulla riva sinistra del fiume Oskil». I prossimi villaggi che potrebbero essere presi di mira sono Boguslavka e Borovaya.

Foto di archivio: EPA/SERGEY KOZLOV | I soccorritori dopo un attacco di droni a Kharkiv, 20 novembre 2024