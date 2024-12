I sopravvissuti dell’aereo precipitato: «Abbiamo sentito dei boati»

Sembra trovare una conferma nelle testimonianze dei superstiti l'ipotesi dell'«interferenza esterna» che ha fatto precipitare il volo J2-8243 in Kazakistan con 38 morti

«Dopo il botto… ho pensato che l’aereo stesse per crollare», «Ci sono stati tre colpi», «Ho avuto molta paura». Tre sopravvissuti, due passeggeri e un membro dell’equipaggio, del volo J2-8243 caduto in Kazakistan la mattina di Natale forniscono all’agenzia Reuters ricostruzioni tra loro sovrapponibili. Tutti parlano di boati e, immediatamente dopo, della caduta dell’aereo che ha tentato un atterraggio di emergenza vicino alla città di Aktau. Si fa strada quindi l’ipotesi di «interferenze esterne fisiche e tecniche», come riportato dall’Azerbaijian Airlines, dietro la morte di almeno 38 persone. Il velivolo potrebbe essere stato centrato dalle schegge di un missile della contraerea russa, lanciato per contrastare un attacco di droni ucraini sulla città di Grozny.

Le testimonianze dei passeggeri

Quando ha sentito il botto, il passeggero Subhonkul Rakhimov ora in ospedale, ha iniziato a pregare. «Era ovvio che l’aereo era stato danneggiato in qualche modo. Era come se fosse ubriaco – non era più lo stesso aereo», ha raccontato alla Reuters. Anche Vafa Shabanova era sull’Embraer 190. Avrebbe sentito anche un altro boato e ha riferito che un assistente di volo le ha detto di spostarsi in fondo all’aereo. I due passeggeri hanno anche aggiunto che sembrava esserci un problema con i livelli di ossigeno in cabina.

L’assistente di volo: «Prima l’atterraggio negato per la nebbia, poi i botti»

L’assistente di volo Zulfugar Asadov ha raccontato che l’atterraggio a Grozny è stato negato a causa della nebbia. A questo punto il pilota ha iniziato a fare un giro in attesa del via libera per la discesa. Ma in questi momenti si sarebbero verificati degli scoppi all’esterno dell’aereo. «Il pilota aveva appena sollevato l’aereo quando ho sentito un botto dall’ala sinistra. Ci sono stati tre colpi», ha dichiarato. Non è ancora chiaro quali siano le «interferenze esterne» citate dall’Azerbaigian che nel frattempo ha annunciato la sospensione dei voli verso sette città russe. Ma quattro fonti a conoscenza dei risultati preliminari dell’indagine sul disastro hanno dichiarato alla Reuters che le difese aeree russe hanno abbattuto l’aereo per errore.

In copertina: EPA/KAZAKHSTAN I Una foto di repertorio resa disponibile dal servizio stampa del Ministero per le Situazioni di Emergenza del Kazakistan mostra i soccorsi al lavoro sul luogo dell’incidente di un aereo passeggeri vicino ad Aktau, Kazakistan, 25 dicembre 2024.