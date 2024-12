Cyprien Sarrazin, come sta lo sciatore dopo l’incidente nella discesa libera a Bormio. La Federazione francese: «Operazione riuscita»

Il discesista è stato operato ieri sera per drenare l'ematoma intracranico: «Rimarrà in coma farmacologico»

L’operazione chirurgia per ridurre l’ematoma intracranico di Cyprien Sarrazin, causato dalla terribile caduta di ieri, venerdì 27 dicembre, durante la prova cronometrata della discesa libera di Bormio, «è andata bene». Lo fa sapere con una nota la Federazione francese di sci (Ffs). Lo sciatore «è stato operato durante la notte per decomprimere l’ematoma intracranico: l’operazione è andata bene». Per il momento «rimane sotto anestesia», scrive la Ffs su Sarrazin, numero 2 del mondo nella discesa libera lo scorso inverno e vincitore appena un anno fa sulla pista di Bormio dove si svolgeranno le gare di sci maschile per le Olimpiadi del 2026.

Le polemiche per la pista e il video della caduta

Markus Waldner – responsabile Fis per la coppa del mondo uomini – ha difeso la preparazione della pista Stelvio e ha spiegato che la diversità di fondo è stata causata dal forte vento arrivato a Natale. Con una pista preparata perfettamente tutta dura e ghiacciata, il vento nella parte bassa del tracciato in sostanza ha asciugato il fondo rendendolo più morbido. Ma sono cose che succedono sempre – ha spiegato Waldner – «visto che si tratta di uno sport all’aria aperta». La pista, trattata con acqua, era a tratti molto ghiacciata ed in altri punti invece il fondo è più morbido. Ci sono state così nella seconda prova di venerdì bruttissime cadute come quella, appunto, del francese, il più veloce nella prova di giovedì, volato rovinosamente fuori in un salto e portato in ospedale. Il suo compagno di squadra Nils Allegre ha così attaccato la preparazione del tracciato che nel 2026 ospiterà la discesa olimpica. Gli austriaci – storicamente atleti di punta della discesa – hanno confermato, come avevano detto pure il campione svizzero Marxo Odermatt e l’azzurro Dominik Parits, che sulla Stelvio ha vinto ben sette volte, che «la pista è come sempre massacrante e molto impegnativa, quest’anno poi in alcuni punti la neve è ghiacciata ed in altri meno e questo costringe gli atleti ad un impegno e ad una attenzione maggiori». Ma «è ciò quello che succede sempre sulla Stelvio» ha detto il n.1 austriaco Vincent Kriechmayr.

Foto copertina: ANSA/ANDREA SOLERO | Cyprien Sarrazin durante la gara di SuperG maschile, 20 dicembre 2024