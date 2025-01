Morto in un incidente domestico Paolo Vitelli, il fondatore dell’azienda di yacht Azimut-Benetti: il colpo in testa per un malore o una caduta

L'imprenditore e politico torinese, 77 anni, stato trovato senza vita nella sua abitazione di Ayas, nella frazione di Champoluc in Valle d'Aosta

Paolo Vitelli è morto improvvisamente nel pomeriggio dell’ultimo dell’anno 2024 mentre si trovava nella sua casa di Ayas, in Valle d’Aosta. Vitelli, 77 anni, è stato un imprenditore e politico torinese. Sarebbe stato trovato senza vita nella sua abitazione di Ayas, nella frazione di Champoluc, con una ferita alla testa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Brusson che hanno provato a soccorrerlo, sarebbe scivolato sul ghiaccio mentre stava azionando o cercando di forzare il portone del garage. Avrebbe quindi sbattuto violentemente la testa sul cemento. L’incidente domestico potrebbe essere stato anche causato da un malore, che gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio. Nel 1969 aveva fondato l’azienda Azimut, diventata tra i leader del settore cantieristico navale per la costruzione di yachts. Quindici anni più tardi aveva poi rilevato e salvato il cantiere Benetti, cambiando poi il nome della propria società in Azimut Benetti.

Paolo Benetti, fondatore di Azimut-Benetti

Il gruppo, dal 2023 guidato dalla figlia Giovanna, impiega circa 2.500 addetti e produce in sei cantieri: ad Avigliana (Piemonte), Savona (Liguria), Viareggio e Livorno (Toscana), Fano (Marche) e Itajai, in Brasile. Nel 2022 era stato nominato Torinese dell’anno. Tra le celebrità che hanno acquistato i suoi yacht di lusso anche principe Ranieri, il cantante Davide Bowie e Cristiano Ronaldo. Nella valle di Hayas aveva acquistato e restaurato lo storico Hotel Breithorn datato 1903 e ridato lustro al villaggio Walser di Mascognaz, poco lontano da Champoluc, realizzando il resort di lusso Hotellerie di Mascognaz, finito lo scorso anno al centro delle polemiche per la presenza di Chiara Ferragni.

Foto di copertina: ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Paolo Vitelli (al centro) al cinquantesimo anniversario di Azimut ad Avigliana, 14 dicembre 2019