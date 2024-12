Torino, incendio in un palazzo in centro: muore una 25enne, feriti i genitori

Le fiamme nella notte si sono propagate dal piano terra di uno stabile in corso Vittorio Emanuele II: evacuato l'intero edificio

Una donna di 25 anni è morta nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 dicembre in un incendio al piano terra di un palazzo di Torino. Le fiamme si sono propagate intorno alle 4 di mattina al primo piano dello stabile di corso Vittorio Emanuele II, al civico 98, all’incrocio con corso Vinzaglio. La giovane potrebbe essere morta per asfissia, a causa del denso fumo che ha avvolto i locali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a far evacuare la palazzina. I genitori della vittima, una famiglia di origini filippine, sono stati trasportati all’ospedale Cto. Il padre, custode del palazzo, e la madre hanno riportato entrambi ferite che necessitavano l’intervento del personale medico. Le prime ipotesi avanzate dal nucleo antincendio dei vigili del fuoco riguardano un possibile guasto alla canna fumaria o un corto circuito. L’appartamento è stato dichiarato inagibile e l’intero edificio è stato temporaneamente evacuato.

Foto di repertorio: ANSA/JESSICA PASQUALON