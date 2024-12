Papà dona parte del fegato alla figlia di 11 mesi: il trapianto a Torino

Due interventi chirurgici in Grecia nel tentativo di riparare l'atresia delle vie biliari erano falliti

Un padre ha donato parte del suo fegato alla figlia di undici mesi. L’intervento di trapianto è stato eseguito nei giorni scorsi a Torino nel presidio sanitario delle Molinette. La bimba aveva una grave cirrosi epatica scompensata. Due interventi chirurgici in Grecia nel tentativo di riparare l’atresia delle vie biliari erano falliti. La bimba era stata portata a Torino ad agosto e inserita nelle liste d’attesa. Dopo un periodi di tempo il padre ha deciso di donare la parte sinistra del suo organo per salvare la vita alla bimba. Si è trattato del primo trapianto di fegato pediatrico eseguito in Piemonte nell’ambito di una specifica collaborazione fra Italia e Grecia sotto l’egida del Cnt (Centro nazionale trapianti) di Roma.

Gli interventi di prelievo e di trapianto si sono svolti in contemporanea presso il blocco operatorio della Chirurgia trapianto fegato delle Molinette. Le procedure chirurgiche sono durate circa 16 ore e sono state eseguite da Renato Romagnoli, insieme con la sua équipe, in collaborazione con gli specialisti di Anestesia e rianimazione 2. È risultato molto complesso l’impianto del fegato nella piccola paziente (di meno di 8 kg di peso) in quanto la severa ipoplasia della sua vena porta ha richiesto la sostituzione con prelievo ed autotrapianto di vena giugulare della bimba. Entrambi i pazienti stanno bene. Il papà (cittadino greco) è stato dimesso, la figlia è degente nell’Area semintensiva chirurgica.