La rivincita di Chiara Ferragni sull’hotel in Valle d’Aosta, dopo la tempesta il boom sui social: «Non riusciamo a star dietro alle prenotazioni»

Non è stata una totale disfatta la vacanza di Chiara Ferragni all’Hotellerie de Mascognaz. L’albergo di Champoluc, nell’alta val d’Ayas in Valle d’Aosta, spiega ora di essere stata travolta dalle richieste di prenotazione, dopo la bufera scoppiata per il post con l’influencer. I gestori della struttura avevano chiesto all’imprenditrice di poter condividere sul loro profilo Instagram la sua foto, scattata durante una breve permanenza da loro. Nei commenti però è scoppiata una vera e propria shitstorm, con attacchi contro Ferragni sull’onda dell’inchiesta della procura di Milano per truffa, per i casi sulle presunte campagne benefiche con le promozioni commerciali, dai pandoro Balocco alle uova pasquali.

L’esplosione sui social

La struttura alberghiera aveva deciso quindi di rimuovere i commenti e poi il post stesso, nel tentativo di frenare l’ondata di attacchi. E a distanza di pochi giorni, pare che la visita di Ferragni abbia portato comunque i suoi effetti positivi per l’albergo. Come riporta Il Gambero rosso, dopo quella bufera, i profili social dell’hotel hanno guadagnato «diecimila nuovi follower in 24 ore, il doppio di quanti ne avevamo accumulati in anni di lavoro». E con il boom social, secondo i gestori dell’hotel sarebbero fioccate anche le prenotazioni: «Non riusciamo più a starci dietro».

