Francia, detenuto prende in ostaggio 4 infermieri e un poliziotto nel carcere di Arles: «Vendetta per un mancato trasferimento»

L'uomo, un 37enne condannato per violenza sessuale, viene descritto come «molto impulsivo» e «violento»

Cinque persone sono state prese in ostaggio questa mattina nel carcere di Arles, città della Francia a metà strada tra Marsiglia e Montpellier. Irwing S., un detenuto 37enne condannato per stupro, ha costretto quattro infermieri distaccati dall’ospedale della città e un agente della polizia penitenziaria a seguirlo per poi intrappolarli, con la minaccia di usare su di loro dei picconi costruiti da lui. A riportare i dettagli sono Le Parisien e La Provence. Per fare fronte alla situazione è stato attivato il Raid, una unità di intervento speciale della polizia nazionale. Gli agenti si sono posizionati intorno al carcere in attesa di rinforzi delle forze dell’ordine regionali. Pur con gli ostaggi sotto minaccia, la situazione rimane «calma», secondo quanto riferisce la polizia.

Chi è il detenuto che ha preso in ostaggio 5 persone in Francia

Secondo una fonte giudiziaria citata dai quotidiani francesi, il detenuto si trova in carcere per stupro condotto con la minaccia dell’uso delle armi. Dovrebbe essere rilasciato nel 2031. Irwing S. viene descritto come «molto impulsivo» e «violento». Tanto che, secondo una fonte interna al carcere, avrebbe già avuto «problemi di violenza in detenzione» nella struttura di Saint-Maur, pochi chilometri a Sud Est di Parigi. Soffrirebbe di disturbi psichiatrici, ma il suo profilo non è considerato «terroristico». La presa degli ostaggi sarebbe una rappresaglia in seguito al rifiuto di una sua richiesta di trasferimento in un altro centro di detenzione.

Il ministro della Giustizia: «Mobilitati tutti i mezzi»

Il ministro della Giustizia francese Gérald Darmanin, ha confermato con un post su X la presa degli ostaggi, assicurando che «tutti i mezzi sono stati mobilitati per affrontare la questione». «Sto seguendo l’evolversi della situazione in tempo reale», ha aggiunto.