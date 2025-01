Regno Unito, la neve manda nel caos il rientro dalle vacanze. E gli Usa si preparano a una storica ondata di gelo

Aeroporti chiusi e treni cancellati oltre Manica, ma anche in Germania. Decine di milioni di americani si preparano al gelo

Le forti nevicate che si sono abbattute sul Regno Unito stanno creando disagi per gli spostamenti di migliaia di persone. In Inghilterra, gli aeroporti di Manchester e Liverpool sono stati costretti a chiudere per alcune ore nella mattinata di domenica 5 gennaio. Le difficoltà hanno riguardato però anche la rete ferroviaria, con numerosi treni cancellati, e quella autostradale, messa a dura prova non solo dalle abbondanti nevicate ma anche dal controesodo di migliaia di famiglie di ritorno a casa dalle vacanze di Natale e Capodanno.

Blackout nel Regno Unito

Il Met Office, principale servizio meteorologico britannico, ha spiegato che le precipitazioni si stanno spingendo verso Nord e si concentreranno quindi nella serata di domenica tra l’Inghilterra settentrionale e il Sud della Scozia, dove è in vigore un’allerta gialla. Resiste, almeno per ora, l’atteso incontro di Premier League tra Liverpool e Manchester United, club di due delle città dove sono stati segnalati più disagi per via della neve. La società che supervisiona la rete elettrica britannica ha detto di essere al lavoro per ripristinare l’energia elettrica dopo i numerosi blackout in tutto il Paese, in particolare a Birmingham, Bristol e Cardiff.

Disagi anche in Germania

L’ondata di neve e ghiaccio ha colpito anche alcune zone della Germania, causando non pochi disagi. L’aeroporto di Francoforte ha cancellato 120 dei 1.090 voli previsti per la giornata di domenica, mentre lo scalo di Monaco di Baviera ha tenuta una sola pista aperta durante la mattinata per permettere di sgomberare la seconda pista di decollo e atterraggio dalla neve. Anche i collegamenti ferroviari a lunga percorrenza, soprattutto nell’area di Francoforte, hanno subìto alcuni rallentamenti.

Anche gli Usa si preparano alla tempesta

Mentre Regno Unito e Germania fanno i conti con la neve, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico ci si prepara a una tempesta invernale che potrebbe portare con sé la nevicata più intensa e le temperature più fredde in oltre un decennio. Secondo la Bbc, sono decine di milioni gli americani interessati dall’ondata di gelo. Il National Weather Service ha dichiarato lo stato di emergenza in Kentucky, in Virginia e in altre parti degli Stati Uniti non abituate al freddo intenso, tra cui Mississippi e Florida. Temperature estremamente basse sono previste sulla costa orientale, dove la tempesta arriverà nella serata di domenica. Anche qui, come già avvenuto in alcune parti di Europa, si teme che la neve e il gelo creino disagi ai trasporti, con le compagnie aeree che già prevedono di dover lasciare a terra centinaia di aerei.

In copertina: Una persona cammina nella neve al Sefton Park di Liverpool, 5 gennaio 2025 (EPA/Adam Vaughan)