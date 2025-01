Ilary Blasi torna all’università: «Grazie a Federica Sciarelli ho superato i test per Criminologia»

La conduttrice tv ha confidato all'AdnKronos di essersi iscritta all’Istituto di Scienze Forensi di Milano: «La laurea? Non so quando avverrà»

Ilary Blasi ha deciso di rimettersi a studiare. All’AdnKronos la presentatrice tv ha confidato di aver passato il test d’ingresso all’Istituto di Scienze Forensi di Milano. E, ora, punta alla laurea in Criminologia. «Non so quando avverrà – dice all’agenzia di stampa – Io sprono sempre i miei figli per farli studiare e poi sono la prima che non continua, ma vediamo passo dopo passo». A convincere Blasi a tornare sui libri e a darle una mano nello studio delle materie giuridiche è stata Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice di Chi l’ha visto. «Lei è la numero uno – spiega Ilary –. La seguo sempre ma non so se riuscirei a rimanere lucida come lei. Io mi faccio prendere un po’ dal matto, quindi potrei dire in dirette cose che non vanno bene. Ma con questa cosa dell’università mi so’ rovinata, ora tutti a chiedermi “Quando ti laurei”, oddio le aspettative…», conclude. È, intanto, attesa su Netflix per domani – martedì 9 gennaio – l’uscita di Ilary, la nuova serie su (e con) la showgirl. Cinque episodi che esplorano il percorso personale e professionale dopo la separazione da Francesco Totti.