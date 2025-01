Paolo Bonolis dice addio allo storico manager Lucio Presta: «Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato»

Dopo Amadeus arriva un altro saluto alla Arcobaleno Tre

L’annuncio arriva sul profilo Instagram di Paolo Bonolis: un saluto, più che all’uomo manager alla sua società, quella di Lucio Presta. «Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la “Arcobaleno Tre”. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano», recita il post che annuncia la separazione dall’agenzia. A circa un anno dalla separazione di Amadeus arriva quindi un altro divorzio in casa Arcobaleno Tre. L’augurio è che non sia tumultuoso come l’ultimo.