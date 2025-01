Catania, muore in ospedale il 21enne ferito da 5 colpi di pistola: l’ipotesi del movente passionale

Fermato un ventenne che si è presentato spontaneamente dai Carabinieri

Niente da fare per Giuseppe Francesco Castiglione, il ragazzo di 21 anni che ieri è stato ferito con almeno cinque colpi di pistola in centro a Catania: il giovane è morto in ospedale, dopo un delicato intervento chirurgico. A far esplodere i colpi è stato un giovane di 20 anni che, ieri sera ha scelto di presentarsi spontaneamente davanti ai Carabinieri. Dopo aver ascoltato la sua posizione, le forze dell’ordine lo avevano fermato con l’accusa di tentato omicidio. Ora, però, l’accusa si aggrava dopo la morte del 21enne. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto è stato volontario e potrebbe essere legato a una ragazza contesa tra i due ventenni, ma non si escludono altre piste. Nel frattempo, la squadra mobile, coordinata dalla Procura, ha analizzato anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.