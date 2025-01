Chiara Ferragni spiega perché ha usato la foto della creator francese sul suo profilo – Il video

L'influencer replica alle polemiche delle ultime ore con un video, a suo dire ironico

«Quando hai già pubblicato 17mila post ma poi posti uno slideshow con foto ispirazionali di scritte sui muri, campeggi, pizze, cappelli a fragoline, case, libri, auto fogli di giornale e ti accusano di voler fingere di esser un’altra persona». Con una storia su Instagram Chiara Ferragni mette fine alla polemica nata per via di una foto presa a una creator francese «senza permesso» e pubblicata sul suo profilo. «Alcuni follower hanno iniziato a taggarmi nei suoi commenti, dicendo che quella non era lei, e mi hanno anche inviato la foto in Direct, nei messaggi personali. Quando sono andata sul suo profilo e ho visto che c’era una foto di mia figlia nel suo carosello di foto sono rimasta sorpresa», ha raccontato Iris de Richemont a Fanpage. Perché lo avrebbe fatto? Ora arriva la spiegazione. Nessun furto d’identità. Le piaceva solo lo scatto, da inserire, a detta dell’influencer, nel suo caravan motivazionale.