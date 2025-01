Ecco Cenni, il pizzaiolo andato a combattere per i russi, ora prigioniero degli ucraini: «Buonasera, sono Giovanni, italiano» – Il video

Le immagini del reggimento 78, diffuse da Today, sul pizzaiolo volontario per l'esercito russo catturato dalle forze di Kiev

«Ciao, buonasera, sono Giovanni, italiano, buonasera». Queste le parole di Gianni Cenni, il pizzaiolo italiano, ora nelle mani dei soldati ucraini, catturato nella regione di Kharkiv mentre era intento a combattere per Mosca. Parla in un video diffuso da Today.it. In una seconda clip il campano parla in russo e inglese. Spiega di essere un tassista che nulla c’entra con il conflitto in corso. Ma la cattura in combattimento (da parte del 78 reggimento d’assalto aviotrasportato), i documenti e la divisa lascerebbero spazio a poche interpretazioni. «In passato, Cenni ha lavorato in uno dei ristoranti della città di Samara, Russia, ma a novembre 2024 è andato a servire nell’esercito del male – le forze armate della Federazione Russa. Ha 51 anni, ha lasciato a casa moglie e due figli. Ovviamente, è diventato un’altra vittima della propaganda russa», recita la nota dei soldati di Kiev che hanno contribuito al fermo.