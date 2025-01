L’abbraccio a sorpresa sul palco tra Pezzali e Mauro Repetto ad Assago: «Max forever, 883 forever!» – Il video

Sulle note di Nord Sud Ovest Est, i due hanno fatto impazzire i fan nell'ultima data al palazzetto meneghino

«Ma perché sei andata via? Mi son persa nella notte». Sembrano quasi una dedica i versi intonati da Max Pezzali sul palco del forum di Assago che hanno accolto il ritorno di Mauro Repetto. Di nero vestito, l’ex biondo degli 883 ha spalancato le porte del saloon della scenografia e si è unito sul palco alla festa dei fan in occasione dell’ultima data di Pezzali nel palazzetto meneghino. Cappello da cowboy sulla testa, come faceva negli anni Novanta, Repetto ha accompagnato Nord Sud Ovest Est ballando e incalzando il pubblico con la sua energia. «È stato bello ritrovarci anche qui, fra musica e ricordi», ha scritto sul proprio account Instagram pubblicando una foto nel camerino assieme a Pezzali. I due era già saliti sul palco assieme a San Siro nel 2022.

Mauro Repetto al concerto di Max Pezzali: «883 forever»

«Max forever, 883 forever», ha urlato Repetto mettendo a tacere le voci sui presunti screzi con Max, scioltesi in un abbraccio tra i due che ha riportato i fan indietro di trent’anni. A sollevare dubbi sulla buona tenuta del rapporto tra gli 883 era stata la diffida di Pezzali al Comune di Pavia in occasione della candidatura di Repetto per il premio dell’amministrazione: il Sansirino. La questione riguardava in realtà Claudio Cecchetto e Pezzali, e infatti successivamente c’erano stati chiarimenti sia da parte di Max – «fosse per me gli darei anche un Grammy» – sia da parte di Mauro – «gli 883 non li ho mai lasciati». Ma nulla è più forte e più chiaro del messaggio lanciato ieri sul palco.