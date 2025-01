Tragedia in Forza Italia, militante 25enne si getta dall’hotel durante la kermesse. L’addio via Instagram: «Una gabbia mi opprime»

Il tragico gesto di Luca Palmegiani, già coordinatore giovani di Latina. Sotto shock gli amici e il partito. Tajani interrompe i lavori della convention

Un tragico avvenimento ha sconvolto oggi la comunità di Forza Italia, proprio mentre era riunita a Rivisondoli, nota località montana in Abruzzo, per una kermesse di partito. Luca Palmegiani, giovane militante del partito di cui era anche stato coordinatore dei giovani a Latina, è morto dopo essere stato ritrovato a terra nei pressi dell’hotel dove pernottava per la kermesse, a Roccaraso. Tutto, compresa una serie di messaggi postati poco prima su Instagram, lascia pensare che il 25enne abbia preso la tragica decisione di togliersi la vita. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe precipitato attorno all’ora di pranzo dal quinto piano di uno degli alberghi della zona. «Amici miei, vi amo tutti e vi proteggerò dall’alto. Siete stati la seconda famiglia migliore che potessi mai desiderare. Luca vi ama, ricordatemi con il sorriso che vi ho sempre strappato!», aveva scritto poco prima Palmegiani in un post su Instagram. Prim’ancora, aveva premuto invio su una serie di messaggi per spiegare il suo gesto: «Voglio varcare il confine della gabbia che mi opprime», spiegava, per poi mandare una serie di messaggi a chi più gli stava a cuore: la nonna, la fidanzata, la comunità di Forza Italia. «Se a Latina non mi dedicate manco una via m’arrabbio…», aveva trovato la forza di scherzare. Poco dopo, tutto lascia pensare, ha trasformato il tragico progetto in azione.

Sconvolta tutta Forza Italia, che era riunita sulle montagne abruzzesi per la due giorni «Azzurri

in vetta», alla presenza anche del leader del partito Antonio Tajani. Venuto a conoscenza della notizia, il vicepremier ha deciso di sospendere la kermesse. «È morto Luca», ha annunciato lui stesso incredulo alla platea. «Abbiamo sperato che ce la facesse ma non è andata così». Palmegiani si è infatti spento all’ospedale dell’Aquila, dove era stato trasportato d’urgenza e ricoverato in gravissime condizioni. Sotto shock e increduli pure gli amici e i compagni di partito con cui aveva posato per foto e selfie ancora poche ore prima del tragico gesto. Ora su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di Castel di Sangro.