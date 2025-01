Le foto dei soldati nordcoreani catturati nel Kursk, Zelensky: «Missione complicata, di solito i russi nascondono le prove»

Il presidente ucraino pubblica sui social le immagini e spiega perché è difficile dimostrare il coinvolgimento di Pyongyang al fianco della Russia

«I nostri soldati hanno catturato personale militare della Corea del Nord nella regione del Kursk. Si tratta di due soldati che, sebbene feriti, sono sopravvissuti e sono stati portati a Kiev, dove ora stanno comunicando con gli investigatori dei servizi di sicurezza ucraini». In un messaggio sui social Volodymyr Zelensky pubblica le foto di due soldati di Pyongyang catturati dall’esercito ucraino nella regione di Kursk. Il presidente spiega perché è difficile dimostrare il coinvolgimento della Corea del Nord al fianco dell’esercito di Putin nella guerra in Ucraina. «Non è stato un compito facile: le forze russe e altri membri del personale militare nordcoreano solitamente giustiziano i feriti per cancellare ogni prova del coinvolgimento della Corea del Nord nella guerra contro l’Ucraina», scrive Zelensky, «ringrazio i soldati dell’84esimo Gruppo tattico delle Forze armate per le operazioni speciali, oltre ai nostri paracadutisti che hanno catturato questi due individui». Zelensky ha quindi assicurato tutta l’assistenza necessaria, medica e non solo, ai due prigionieri di guerra.