Giro d’Italia 2025, partenza dall’Albania e percorso più duro: le tappe della 108esima edizione

Si inizia a Durazzo, poi Tirana e Valona. La prima corsa "italiana" ad Alberobello: tre settimane di fuoco a partire dal 9 maggio

Partenza il 9 maggio da Durazzo, arrivo tre settimane dopo a Roma. È stato presentato il percorso del Giro d’Italia 2025, che inizierà dall’Albania e si concluderà l’1 giugno, dopo 3.413 chilometri, due cronometro individuali (in tutto 42,3 km), 38 km di sterrato, 30 di strade bianche. E 52.500 metri di dislivello, il 20% in più di quelli dell’anno scorso. Per questoo il percorso si preannuncia più duro rispetto alla scorsa edizione e, idealmente, più emozionante. La Cima Coppi del Giro, giunto alla 108esima edizione, è stata fissata sul Colle delle Finestre, con i suoi 2.178 metri. La Montagna Pantani sarà sul Passo del Mortirolo mentre la Gubbio-Siena sarà la Tappa Bartali. Per l’ex ct della Nazionale di ciclismo Davide Cassani il belga Wout Van Aert è tra i favoriti della gara. «Nella prima settimana mi sembra un po’ meno duro rispetto all’anno scorso, la terza settimana è la più dura con tre tapponi veri e propri», ha dichiarato citato dal Corriere, «nelle prime tre tappe, a parte la cronometro, ce ne sono due dove ci sono un paio di salitelle nel finale, quindi non sono per velocisti veri e propri».

Quali sono le tappe del Giro d’Italia 2025

Il Giro d’Italia 2025 parte dall’Albania, con le prime tre tappe: Durazzo (164 km), Tirana (cronometro di 13,7 km), Valona (2.800 metri di dislivello su 160 km). La prima tappa italiana è invece ad Alberobello, in provincia di Lecce, il primo arrivo in salita sarà a Tagliacozzo nel settimo appuntamento del Giro, poi San Valentino (Brentonico) nella 16esima e Sestrière (Vialattea) nella 20esima e penultima. Prima dei 141 chilometri finali a Roma. Altre gare impegnative per i polpacci dei ciclisti saranno la Lucca-Pisa (decima tappa), Fiume Veneto-Asiago (15esima), Biella-Champoluc (19esima).