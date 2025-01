Spuntano alcune foto di Banksy da giovane mentre lavora con i ragazzi: la rivelazione esclusiva della Bbc

Gli scatti risalgono agli anni Novanta e sono stati forniti da uno dei responsabili del centro per giovani Bristol. Resta il giallo sul volto dell'artista

Nuove fotografie inedite pubblicate dalla Bbc mostrano un giovane Banksy, il misterioso street artist inglese di cui non è nota l’identità, all’opera mentre insegna a un gruppo di adolescenti come realizzare graffiti e stencil. Gli scatti, risalenti agli anni Novanta, sono stati forniti da Peter de Boer, uno dei responsabili del centro per giovani di Bristol dove Banksy, allora non ancora celebre, teneva workshop artistici. Nonostante l’importanza delle immagini, il volto dell’artista è stato intenzionalmente oscurato, su richiesta di De Boer, alimentando così – ancora una volta – il mistero che da sempre circonda l’identità dell’artista. Secondo quanto raccontato da de Boer, Banksy accettò di partecipare a queste sessioni per un compenso di 50 sterline a lezione.

Le opere distrutte di Banksy

«Era davvero entusiasta di lavorare con i ragazzi», ha raccontato de Boer. Tuttavia, molti dei progetti realizzati durante quei workshop, inclusi stencil che oggi avrebbero un valore straordinario, furono successivamente cancellati per fare spazio ad altre attività artistiche del centro. In quel periodo, Banksy non aveva ancora realizzato la sua iconica opera «Mild Mild West», raffigurante un orsetto che lancia una molotov contro la polizia. L’opera, creata nel 1999, fu il trampolino di lancio che lo rese famoso a livello internazionale e consolidò la sua reputazione come figura enigmatica e provocatoria nel panorama dell’arte urbana. Nonostante gli anni trascorsi e i numerosi tentativi di svelare la sua identità, Banksy rimane ancora un enigma. I tabloid britannici hanno speculato a lungo sul suo vero nome, con ipotesi che spaziano dall’ipotesi di un singolo artista a quella di un collettivo. Nel 2008, il Daily Mail affermò di aver identificato Banksy come Robin Gunningham, un uomo di Bristol, ma non ha mai fornito delle prove conclusive.

Crediti foto di copertina: Bbc