Banksy è tornato: ecco la Madonna con bimbo sofferenti. Omaggio a Gaza? Le ipotesi dei fan

Non è chiaro dove lo street artist abbia realizzato l'opera, né quale sia il significato. E sui social parte il dibattito

Una madre porge il suo seno al bambino che ha in braccio per allattarlo, ma né l’una né l’altro provano alcuna gioia. Tutta la scena è circondata da un sentimento di sofferenza, come è intuibile dal volto della donna che ha il capo circondato da un velo e, ancor di più, dall’espressione del piccolo. È questa l’ultima opera che Banksy, lo street artist più famoso al mondo, ha condiviso con i suoi fan sui social. In molti nei commenti si chiedono cosa il writer, la cui identità è ancora ignota, abbia voluto dire e dove si trovi lo stencil. L’artista quest’estate aveva pubblicato una serie di rappresentazioni a tema mondo animale ribattezzato “London zoo”.

Dalla Natività a Gaza fino alla cattiva alimentazione: le ipotesi

Oltre ai volti, a colpire gli utenti è il seno della donna deturpato da un buco arrugginito. In molti si sono spinti a cercare il significato del criptico dipinto. Qualcuno ha pensato, data la vicinanza con il Natale, a un riferimento alla nascita di Gesù Cristo. Altri hanno trovato un rimando all’attualità. Il bambino rappresenterebbe le piccole vittime di Gaza, teatro dei bombardamenti israeliani dalla strage del 7 ottobre 2023 a opera dell’organizzazione terroristica Hamas. Un altro utente ha invece ipotizzato un nesso con la cattiva alimentazione che danneggerebbe fin da piccolo un bambino: «Questo potrebbe implicare che le scelte di vita di una madre influiscano sul latte che dà da mangiare al suo bambino che non ha altra scelta che accettarlo? O forse che le sostanze chimiche nel nostro cibo passano direttamente da madre a bambino attraverso l’allattamento?», ha scritto in un commento. Impossibile conoscere la risposta: Banksy, come da tradizione, regala opere senza svelarne il significato.