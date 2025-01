Justin Baldoni fa causa a Blake Lively e Ryan Reynolds: la risposta alle accuse di molestie e diffamazione

Le denuncia del regista alla coppia di attori è per estorsione, diffamazione e violazione della privacy

Il regista e attore Justin Baldoni ha presentato una contro denuncia contro Blake Lively e Ryan Reynolds con l’accusa di estorsione, diffamazione e violazione della privacy. Baldoni ha condiviso il set di It Ends With Us con Lively, che a dicembre lo aveva denunciato per diffamazione e molestie sessuali, subite proprio durante le riprese del film. Secondo quanto è emerso dopo, anche il marito Reynold era a conoscenza del brutto clima sul set, tanto da raggiungerla per discutere vis-à-vis la situazione con Baldoni e anche con il produttore James Heath, anche lui coinvolto nella denuncia con le stesse accuse. Secondo l’attrice, il regista utilizzava continuamente frasi esplicite dietro la macchina da presa, mettendo a disagio attrici, attori e troupe. Tra Lively e Baldoni il malumore sarebbe stato bene evidente, tanto che durante la promozione i due non si sono fatti vedere insieme. L’attrice è stata poi criticata perché giudicata troppo leggera nell’affrontare durante le interviste il delicato tema del film, quello della violenza domestica. Per Lively, il regista avrebbe orchestrato anche una cattiva pubblicità nei suoi confronti per danneggiarla. Ora Baldoni ha presentato una denuncia contro la coppia di Hollywood con una richiesta di risarcimento di 400 milioni di dollari. Il suo avvocato, scrive il Post, ha detto che Lively e Reynolds avrebbero messo in giro informazioni «infondate e manipolate» su di lui, tentando di «demolire» la sua reputazione.