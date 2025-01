La fake news sulla morte di Marino Bartoletti

Il conduttore sta bene e ha deciso di denunciare

Circolano diversi post Facebook dove viene mostrata la foto del conduttore televisivo Marino Bartoletti con la scritta «Sto morendo». Nei post che condividono l’immagine si legge quello che sembra essere il titolo di un articolo, tipicamente clickbait: «L’amato volto della Tv italiana confessa: “Mi mancano solo 8…Altro…». Di fatto, Bartoletti non è in pericolo di vita.

Per chi ha fretta

La falsa notizia, veicolata attraverso l’immagine, è stata realizzata per ottenere visite a un sito internet.

A diffondere la falsa notizia è un network di pagine Facebook dedicate a tale scopo.

Il conduttore, di fronte alla diffusione dell’immagine, ha deciso di procedere contro gli ideatori della falsa notizia.

Analisi

L’immagine risulta condivisa da diverse pagine, come ad esempio quella chiamata Emozioniamoci con oltre 777 mila followers:

Nel primo commento viene linkato un articolo del sito Fidelity Donna, dove per leggere la “notizia” bisogna cliccare sulla seconda pagina. In questo modo, il sito ottiene maggiori visualizzazioni sia di pagine che di banner pubblicitari. Open Fact-checking ha ricostruito una parte del network, spiegando le procedure utilizzate per diffondere i contenuti e il tracciamento delle visite.

La smentita e l’avviso del conduttore

In un’intervista rilasciata a rilasciata a Elvira Serra per il Corriere della Sera, il conduttore afferma di essersi rivolto alla Polizia Postale per intervenire contro quelli che definisce «sciacalli».

Conclusioni

L’immagine riporta non solo una falsa citazione attribuita al conduttore televisivo Marino Bartoletti, ma diffonde anche una falsa notizia sul suo stato di salute al fine di ottenere visite e guadagni.

