Roma, il ricercato preso al Campo Nomadi con un bottino di 100 mila euro

Di origine bosniaca, era sfuggito ai carabinieri durante un inseguimento

Uno straniero di origini bosniache, 28enne senza fissa dimora e con precedenti è stato fermato e denunciato dai carabinieri. L’accusa è quella di aver messo a segno una serie di furti in appartamento con un complice. Il bottino complessivo è di oltre 100 mila euro tra borse griffate, gioielli, orologi e Rolex. Tutti ritrovati nel campo rom di via Gordiani. Il ricercato era riuscito a fuggire il 15 dicembre al Nomentano scappando a piedi e lasciando ai carabinieri il suo complice in auto. Il 21enne è finito in manette perché i militari hanno trovato nella vettura arnesi da scasso e parte di una refurtiva.

Una serie di colpi

I due avevano rubato tra Prenestina e Casilina. E quella notte avevano appena svaligiato un appartamento in via Capua. Gli investigatori hanno avviato un’analisi dei tabulati telefonici e della messaggistica. Ricostruendo i movimenti fino a trovare dove dormiva. Fermato e denunciato, dovrà rispondere dei reati di furto in abitazione e possesso di documenti di identificazione falsi. Sono stati recuperati alcuni gioielli e un Rolex su cui sono in corso accertamenti per risalire al proprietario.