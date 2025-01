Guai per Pete Hegseth, l’uomo della Difesa per Trump. L’accusa: «Alcolizzato e violento, la moglie si nascondeva per sfuggirgli»

L'uomo, candidato da Trump alla carica di segretario alla Difesa, finisce nel mirino dell'ex cognata in una dichiarazione giurata ora i mano ai senatori

L’ex cognata di Pete Hegseth ha presentato martedì una dichiarazione giurata ai senatori in cui accusava il candidato dal presidente Donald Trump alla carica di segretario alla Difesa, di essere stato «violento» nei confronti della sua seconda moglie. Una volta la donna si era nascosta in un armadio per sfuggirgli e aveva una parola di sicurezza da chiamare per chiedere aiuto se avesse avuto bisogno di allontanarsi da lui. I senatori stanno esaminando, riporta il New York Times, la dichiarazione giurata di Danielle Diettrich Hegseth, ex moglie del fratello del signor Hegseth, che descrive il comportamento «irregolare e aggressivo» di Pete. Secondo una copia ottenuta dal Times, l’uomo beveva spesso in modo eccessivo sia in pubblico che in privato, inclusa un’occasione a cui lei ha assistito personalmente, mentre indossava la sua uniforme militare.

Le accuse, che il signor Hegseth ha negato tramite il suo avvocato, sono emerse mentre i repubblicani stavano lavorando per accelerare la sua conferma, e secondo il quotidiano americano potrebbero mettere a repentaglio la sua corsa. Una manciata di repubblicani che hanno appreso delle accuse negli ultimi giorni hanno sollevato in privato serie preoccupazioni. Nella sua dichiarazione giurata, riportata in precedenza da NBC News , Danielle Hegseth ha affermato di aver parlato con l’FBI di Pete Hegseth e di essersi presentata al Congresso nella speranza che il suo racconto avrebbe convinto abbastanza repubblicani. Ha affermato di aver presentato il suo racconto su richiesta del senatore Jack Reed del Rhode Island, il principale democratico dell’Armed Services Committee.