L’ultima lettera di Biden a Trump. Ecco cosa gli ha scritto nel messaggio «privato» lasciato alla Casa Bianca

Il neo-presidente ha svelato a Fox News il contenuto del testo lasciatogli nel cassetto dello studio dal predecessore: «Mi ha ispirato molto»

Joe Biden ha lasciato una lettera a Donald Trump nel cassetto dello studio dell’Oval Office prima di lasciare la Casa Bianca. Così vuole una tradizione ormai consolidata, avviata da Ronald Reagan nel 1989 (allora il destinatario fu George Bush padre). Un ultimo messaggio dal presidente uscente a quello entrante per augurare buon lavoro, ma anche per svelare qualche piccolo “trucco del mestiere” o togliersi un ultimo sassolino dalla scarpa. Difficile saperlo con esattezza, dato che spesso il contenuto di queste lettere resta privato. Non così questa volta, però. A 48 ore dal suo ritorno alla Casa Bianca, Trump ha infatti rivelato il contenuto della lettera lasciatagli da Biden. A svelare il testo del messaggio è stata Fox News, l’emittente tv di Rupert Murdoch seguita dagli elettori di destra con cui Trump, evidentemente, ha ritrovato il filo dopo recenti incomprensioni. «Siamo in grado di svelarvi un pezzo della Storia che si sta compiendo», ha annunciato in pompa magna la conduttrice di Fox. Che ha poi lasciato leggere il testo del messaggio a colui cui Trump l’aveva personalmente svelato, il corrispondente dalla Casa Bianca Peter Doocy. Ecco cosa Biden ha lasciato scritto a Trump:

«Nel lasciare questo sacro ufficio, auguro a lei e a tutta la sua famiglia tutto il meglio per i prossimi quattro anni. Il popolo americano – e i popoli del mondo – guardano a questa Casa in cerca di stabilità nelle inevitabili tormente della Storia, e la mia preghiera è che nei prossimi anni sarà un tempo di prosperità, pace e grazie per la nostra nazione. Possa Dio benedirla e guidarla così come ha benedetto e guidato il nostro amato Paese sin dalla fondazione».

Come Trump ha trovato la lettera

In uno dei suoi iconici siparietti, Trump ha tenuto a ringraziare lo stesso Doocy per averlo «aiutato a ritrovare la lettera». Il giornalista della Fox infatti era nell’Oval Office insieme agli altri cronisti per seguire la firma da parte del neo-presidente della raffica di primi ordini esecutivi, quando gli ha chiesto ad alta voce se avesse già trovato la lettera di Biden. «Forse hai ragione. Non la lasciano di solito nel tavolo?», ha colto la palla al balzo Trump indicando il cassetto del celebre “Resolute Desk“. Trovandovi, secondo il resoconto, proprio in quel momento il prezioso messaggio. «Grazie Peter, potevano passare anni prima che trovassi questa roba», ha poi scherzato. La missiva era chiusa in una busta con sopra scritto semplicemente “47” (il numero del nuovo presidente nella storia Usa), era firmata “Joe Biden” e datata 20 gennaio 2025, il giorno della formale successione.

La reazione di Trump alla lettera

Trump ha poi detto ai cronisti di aver trovato la lettera «molto carina» e «fonte di ispirazione». Un fair play nei confronti di Biden che fa a pugni con gli attacchi selvaggi che gli ha riservato nel discorso d’insediamento al Campidoglio – oltre che in mesi di campagna elettorale. E che pare in contraddizione pure con la velata minaccia suggerita da Trump nei confronti del suo predecessore nell’intervista tv concessa nelle stesse ore proprio alla Fox: «Biden ha concesso grazie a destra e a manca. La cosa triste è che non ha graziato se stesso», ha lasciato cadere. Come a dire: se solo volessi, ora che al potere ci sono io. potrei fargli molto male…

In copertina: Donald Trump mostra la busta con la lettera lasciatagli alla Casa Bianca da Joe Biden (Ansa-Epa / Jim Lo Scalzo)