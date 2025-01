Concorso in lesioni aggravate e tentato omicidio: le accuse sugli ultras laziali che si sono scontrati con i tifosi della Real Sociedad a Roma – Il video

Queste le ipotesi di reato per chi ha aggredito i tifosi baschi in via Leonina

Concorso in lesioni aggravate e tentato omicidio sono le accuse per i quattro ultras laziali denunciati e per l’arrestato in relazione agli scontri che si sono verificati nella tarda serata del 22 gennaio scorso, in via Leonina a Roma. Vittime dell’aggressione un gruppo di sostenitori della Real Sociedad, trovatisi in un pub. Le indagini sono state condotte dalla Digos di Roma anche con l’ausilio dei video circolati in rete. Nove i baschi feriti, tre di loro colpiti da coltellate.