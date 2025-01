«Eccallà Carlo, hai fatto la cazzata»: Calenda racconta a Fedez quando si è pentito di Renzi – Il video

Il leader di Azione svela il momento in cui si è rotto il rapporto con l'ex premier: «Il primo giorno in Senato, quando fu eletto Ignazio La Russa»

«Mi avvalgo della facoltà di non rispondere». Parla così Carlo Calenda, ospite del Pulp Podcast di Fedez, non appena viene menzionato il nome dell’ex compagno di partito Matteo Renzi. «Come siete rimasti?», gli chiede il rapper. «Sono rimasti solo i rapporti professionali», risponde Calenda. La spiegazione del leader di Azione prosegue così: «Ho fatto una c**zata. Ho provato a creare una forza politica con una persona che è del tutto inaffidabile, perciò me ne scuso con gli elettori». «E quando ti sei accorto che era inaffidabile?», prova a incalzarlo subito Fedez. Calenda non ha dubbi: «Il primo giorno in Senato quando ha fatto votare Ignazio La Russa. Lì mi sono detto: “Eccallà, Carlo, hai fatto una cazzata”».

L’elezione di La Russa

Il riferimento del leader di Azione è al voto per eleggere il presidente del Senato nell’ottobre 2022, appena dopo le elezioni politiche vinte dal centrodestra. La maggioranza, in quel caso, non aveva i voti per eleggere La Russa e arrivò un “aiutino” dai banchi delle opposizioni, anche se nessuno ha mai rivendicato quel gesto. Eppure, Calenda non ha dubbi su chi è stato a permettere a La Russa di diventare seconda carica dello Stato. «Eravamo d’accordo per votare scheda bianca, ma ho visto che i suoi senatori stavano dentro parecchi secondi dentro la cabina, forse stavano contemplando le decorazioni», scherza il leader di Azione. Quando chiede a Renzi se abbia dato indicazione ai suoi di votare per La Russa, continua il racconto di Calenda, l’ex premier gli risponde: «Come puoi immaginare o pensare che io possa anche solo fare una cosa del genere?». E a quel punto l’alleato di partito si rende conto di essere stato tratto in inganno: «Ma v**fanculo», si sfoga Calenda nel podcast.

Il rapporto tra Calenda e Renzi oggi

Parlando con Fedez al Pulp Podcast, il leader di Azione rivela poi di non avere «amici in politica, li ho solo nella vita privata». E a proposito del suo rapporto con Renzi, Calenda ci tiene a precisare che rimane oggi solo un legame solo professionale. «Io sono considerato un incazzoso, come te, e litigo più o meno con tutti. Con qualcuno, tipo il Codacons, litighiamo anche insieme», dice rivolgendosi a Fedez. «Sono un iracondo, quindi faccio un sacco di cazzate, ma non sono rancoroso, quindi mi passa velocemente», chiosa Calenda.