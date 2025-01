Parigi, enorme incendio al municipio del 12esimo arrondissement: «La torre in bilico, rischia di crollare» – I video

Le fiamme sono state domate stamattina, ma l'edificio non è ancora in sicurezza. Attiva l'unità dei vigili del fuoco per la conservazione delle opere d'arte

Un enorme incendio ha coinvolto il municipio del 12esimo arrondissement di Parigi nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio. Al momento non ci sarebbero vittime, secondo quanto hanno dichiarato le forze dell’ordine, ma il timore è che le fiamme abbiano danneggiato alcune delle opere d’arte presenti all’interno dell’edificio del sud-est della capitale francese. Grazie all’intervento di sessanta autopompe e 150 vigili del fuoco, come ha scritto Le Monde, l’incendio è stato domato entro le sette del mattino, ma si teme che la torre del municipio possa crollare.

Le cause ignote e la torre in bilico

L’origine delle fiamme ancora non è nota, per il momento «non c’è motivo di pensare sia stato doloso», ha detto il prefetto della polizia Laurent Nuñez. Secondo un giornalista dell’AFP, che era lì sul luogo, alle 7.30 l’incendio era stato spento ma «oggetti incandescenti continuavano a cadere a terra». Le forze dell’ordine hanno allestito un ampio perimetro di sicurezza intorno all’edificio, costruito nel XIX secolo. L’odore di bruciato arriverebbe a vari isolati di distanza. Il rischio maggiore, al momento, è che la torre campanaria non sia sufficientemente solida. «C’è il rischio che cada», hanno ammesso i vigili del fuoco. «I quattro pilastri del campanile non sono stati colpiti, è la parte superiore che rischia di crollare. Gli architetti ci stanno lavorando per vedere se è necessario puntellarla».

Il salvataggio delle opere d’arte

La sindaca della capitale francese, Anne Hidalgo, ha ringraziato sui social «i pompieri parigini che si stanno battendo contro le fiamme». Per tutta la giornata di oggi i vigili del fuoco rimarranno a presidiare l’edificio, per scongiurare roghi ulteriori. Dovranno poi «evacuare l’acqua da sotto il tetto», ed è già stata attivata l’unità che si occuperà della conservazione delle opere d’arte presenti dentro il municipio.