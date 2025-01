Londra, il mistero delle 4 ville svaligiate a Richmond Green: «Erano tutte comparse nella serie tv “Ted Lasso”»

I ladri hanno colpito anche la casa della star dei Verve Richard Ashcroft, portando via un bottino di circa 1 milione di sterline

Gli abitanti del verdeggiante quartiere Richmond Green di Londra non hanno dubbi: le case saccheggiate sono quelle della serie tv. Effettivamente potrebbe non essere un caso che le quattro lussuose case prese di mira da una banda di ladri abbiano fatto bella mostra di sé in Ted Lasso, una delle serie più viste degli ultimi anni (in Italia disponibile su AppleTv). «È devastante. Le persone sono terrorizzate di essere colpite di nuovo» sostiene una abitante della zona mentre la polizia continua a misurare l’entità del bottino. La prima visita in un’abitazione del quartiere risale allo scorso 2 novembre, i ladri hanno portato via una cassaforte piena di gioielli, cosa che ha spaventato i proprietari costringendoli al trasloco. All’inizio di dicembre poi hanno tentato un’irruzione nella casa utilizzata per la serie come abitazione di Hannah, la presidente del club, interpretata da Rebecca Welton, che ingaggia proprio Ted Lasso come mister. I proprietari sentono dei rumori, si svegliano e i ladri si allontanano abbandonando una scala in giardino.

La dinamica dei furti nelle case

Il 18 dicembre i ladri entrano in un’altra casa, la devastano e portano via una cassaforte con dentro un bottino del valore di 400mila sterline. Il 29 dicembre poi il colpaccio: i ladri entrano nella casa da 8 milioni di sterline della star dei Verve Richard Ashcroft. Un vicino ha chiamato la polizia quando sono scattati gli allarmi, ma i ladri se ne sono andati prima che arrivassero gli agenti. Gli oggetti rubati, stimati in 1 milione di sterline, includevano un orologio Patek Philippe, azienda svizzera di extralusso. Secondo le prime indagini pare che la banda sia composta da quattro sudamericani, due fanno da guardia, due, armati di piede di porco, entrano nelle case. «Non serve essere Sherlock Holmes – protesta un abitante della zona – per capire che qualcuno della gang probabilmente ha guardato il programma a un certo punto. Devono essersi resi conto delle ricchezze che si potevano ottenere dalla zona». La polizia risponde: «Siamo a conoscenza di numerosi furti con scasso nella zona di Richmond Green e stiamo adottando misure proattive per scoraggiare i trasgressori e rassicurare i residenti».

Ted Lasso 4…si farà?

Ted Lasso è stata una delle serie più seguite degli ultimi anni in tutto il mondo, la storia del coach di football che viene assunto da una squadra di Premiere League e, senza nemmeno conoscere le regole del gioco, riesce a trascinare al meglio possibile il proprio team grazie alla propria saggezza, ha coinvolto milioni di persone nel mondo. Grande attesa infatti ovviamente per il quarto capitolo della saga, confermato ufficialmente da AppleTv solo lo scorso agosto. Ancora non dovrebbe esserci uno script ben preciso ma voci dal web dicono che nella prossima stagione Ted Lasso potrebbe passare ad allenare una squadra femminile.