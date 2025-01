Finanziamento illecito ai partiti, archiviata l’inchiesta sull’ex senatore Siri: «Un calvario lungo sei anni, grazie Salvini»

Armando Siri, ex Sottosegretario in quota Lega, era accusato anche di presentazione di dichiarazione infedele

È stata archiviata dopo sei anni l’inchiesta per finanziamento illecito ai partiti e presentazione di dichiarazione ufficiale nei confronti di Armando Siri, ex senatore della Lega e Sottosegretario. La vicenda era iniziata nell’agosto 2019, con una serie di perquisizioni e la formalizzazione delle accuse anche nei confronti di altre persone. La Procura aveva chiesto l’archiviazione nel 2024, orala gip di Milano Sonia Mancini ha accolto la richiesta. «Si chiude finalmente un lungo calvario giudiziario, politico, mediatico e umano durato sei anni», dice in una nota, «una decisione che restituisce serenità e conferma l’esistenza di magistrati indipendenti e imparziali, capaci di distinguere la verità dalle accuse infondate: una boccata d’ossigeno per chi crede in una giustizia libera da pressioni e strumentalizzazioni politiche».

L’inchiesta su Armando Siri

Gli inquirenti avevano chiuso le indagini nel giugno 2021 con due presunti casi di finanziamento illecito, il primo relativo a due mutui da 750 e 600mila euro concessi dalla Banca Commerciale Agricola di San Marino tra l’ottobre 2018 e l’aprile del 2019, l’altro relativo ad un prestito da 220mila euro risalente a giugno 2018 ottenuto dalla società Npl Opportunities. Secondo il pm Nicola Rossato, quei finanziamenti erano strettamente personali e non collegati all’attività politica, per questo ne ha chiesto l’archiviazione. Il magistrato aveva chiesto l’archiviazione anche per le posizioni dell’ex capo della segreteria di Siri, Luca Perini, dell’avvocato Marco Cardia, dell’ex direttore della banca di San Marino, Marco Perotti, di Domenica Ferragù, mediatrice, di Massimo Mina, managing director della società Npl Opportunities Luxemburg, e di Ramona Graziano, consulente immobiliare.

Siri, i ringraziamenti a Salvini

L’ex Sottosegretario ai Trasporti e responsabile della Scuola di formazione politica della Lega si è detto soddisfatto della decisione del gip e ha ringraziato il partito. «Resta l’amarezza per una vicenda che si è protratta tanto a lungo e sulla quale purtroppo, come spesso accade in questi casi, alcuni si sono accaniti con ferocia e cattiveria spaventose», la nota dell’ex parlamentare, «ho potuto affrontare tutto questo grazie all’integrità della mia coscienza, al sostegno degli affetti più cari, l’amicizia e la stima di chi mi conosce davvero». Quindi il riferimento a Salvini: «A loro va il mio ringraziamento più grande. Tra questi, rivolgo un pensiero speciale a Matteo Salvini, che mai per un solo minuto mi ha fatto mancare la sua vicinanza umana e il suo sostegno politico concreto. Avanti sempre, con il rispetto e il garbo che si devono a una Giustizia che si celebra nelle Aule dei Tribunali e non sui giornali o nella pubblica piazza».