Questo video non mostra una cameriera robot in Cina

Si tratta di una donna in carne e ossa che interpreta la cameriera robot nel suo ristorante

Circolano dei video che mostrerebbero l’esistenza di cameriere robot in Cina. La scena è molto credibile, dove notiamo questa giovane cameriera dalla faccia lucida e con movenze molto “robotiche”. Tuttavia, si tratta di una personale reale in carne e ossa che interpreta il personaggio in un ristorante cinese di Chongqing.

Per chi ha fretta

La scena, seppur credibile, mostra una donna che interpreta una cameriera robot.

La donna è la titolare di un ristorante cinese a Chongqing.

Analisi

Il reel viene accompagnato dalla seguente descrizione:

In Cina il futuro è già realtà! Alcuni ristoranti stanno utilizzando camerieri robotici per servire i clienti! Tecnologia e innovazione al servizio della ristorazione. Questi robot sono veloci, efficienti e offrono un’esperienza unica.

Video dal 2023

Video di questo genere circolano da anni, come dimostrato dalla pubblicazione del South China Morning Post del 27 ottobre 2023. Nella descrizione della clip leggiamo: «A street dance lover showcases her ‘robot-dancing’ skills when she serves the customers in her hotpot restaurant in Chongqing city».

La donna del video si chiama Quin, ha 26 anni ed è la titolare di un ristorante situato a Chongqing (Cina). Su Douyin, nome originale dell’app TikTok in Cina, troviamo svariati video dove interpreta un robot nel suo locale.

Su Youtube è presente un suo intervento televisivo dove inizialmente interpreta il ruolo del robot per poi parlare normalmente al pubblico.

Conclusioni

Il video non mostra in alcun modo un robot in “circuiti e plastica”, ma una donna in carne ed ossa che finge di esserlo per i clienti del suo ristorante in Cina.

