Hamas consegna i nomi dei 3 ostaggi liberi sabato. C’è anche Yarden Bibas, padre dei due bimbi simbolo della tragedia

Nella lista ci sono anche il 54enne Ofer Calderon e l'israelo-americano Keith Segel. Nessuna notizia sui piccolo Ariel e Kfir né sulla madre Shiri

È previsto per domani, sabato 1° febbraio, il rilascio di altri tre ostaggi israeliani da parte di Hamas. Come stabilito dagli accordi di tregua, i nomi dei tre sono stati recapitati stamattina al governo guidato da Benjamin Netanyahu. Si tratta del 34enne Yarden Bibas, del 54enne Ofer Calderon e del 65enne israelo-americano Keith Siegel. La lista è stata ritenuta «accettabile» per Israele, che ha dunque dato il via libera allo scambio. Dopo il caotico rilascio di otto ostaggi avvenuto giovedì 30 gennaio, Israele ha chiesto però garanzie che nei prossimi “round” i liberati non debbano più sottostare a umiliazioni e vessazioni. Nella prima fase dell’intesa devono essere rilasciati nel complesso 33 degli ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023 durante l’attacco terroristico di Hamas, a fronte della liberazione da parte di Israele di centinaia di detenuti palestinesi.

Chi sono gli ostaggi che verranno rilasciati

Yarden Bibas fu rapito dal kibbutz Nir Oz insieme alla moglie Shiri. Con loro anche il più giovane ostaggio, il figlio Kfir che all’epoca aveva 9 mesi (oggi 2 anni), e il primogenito Ariel, oggi 6 anni. Mentre il 34enne si prepara a tornare in Israele, dei suoi familiari ancora non c’è notizia ufficiale. Hamas annunciò che erano stati uccisi da un bombardamento israeliano sulla Striscia, l’Idf non ha mai confermato. Ma nei giorni scorsi il suo portavoce ha ammesso che c’è «grande preoccupazione» sulla loro sorte. Dallo stesso kibbutz fu preso in ostaggio anche Ofer Calderon insieme a due dei suoi quattro figli. I giovani, Sahar di 16 anni ed Erez di 12, sono già stati liberati lo scorso 27 novembre 2023 durante il primo cessate il fuoco. Da ultimo, sarà riconsegnato anche Keith Siegel. Nato in North Carolina, negli Stati Uniti, si trasferì nel 1980 in Israele. Fu rapito il 7 ottobre dal kibbutz di Kfar Aza insieme alla moglie Aviva, rilasciata il 26 novembre 2023.

Riapre il valico di Rafah

Nel frattempo il valico di Rafah, tra Egitto e Gaza, riaprirà prima del previsto per permettere il passaggio dei civili palestinesi. A riferirlo l’emittente Kan. In base all’accordo, infatti, il valico di frontiera avrebbe dovuto riaprire solo dopo il rilascio di tutte le donne ostaggio di Hamas, che fossero civili o militari. Inizialmente l’apertura era prevista per domenica.