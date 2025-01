Arrestati a Hebron l’ex parlamentare Morgantini e un giornalista del Sole 24 Ore. Israele: «Hanno violato una zona militare»

I due si trovavano nella colonia di Kiriat Arba quando sono stati fermati e arrestati dalle Idf. La Farnesina segue la situazione

Il giornalista Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore, è stato arrestato dall’esercito israeliano questa mattina vicino Hebron, in Cisgiordania, insieme all’ex europarlamentare Luisa Morgantini, di 84 anni. Il giornalista aveva pubblicato sul suo giornale, oggi, un’intervista al portavoce di Fatah. Assieme a lui anche l’ex parlamentare Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina. Quando sono stati fermati, i due si trovavano a Kiriat Arba, in un insediamento israeliano considerato in Cisgiordania tra i più estremisti. I due si troverebbero ora a Hebron, in una base israeliana, secondo quanto apprende Open. L’accusa israeliana ai due italiani sarebbe quella di ingresso abusivo in una zona militare interdetta, che secondo quanto fanno sapere i giornalisti non era segnalata. Ai due fermati sono stati sequestrati telefoni e computer. Il Consolato italiano, di concerto con la Farnesina, si è messo in contatto con le autorità israeliane, con l’obiettivo di risolvere la situazione nel giro di qualche ora.