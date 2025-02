Veneto, una pensionata non si accorge di una perdita d’acqua e riceve a casa una bolletta da 22mila euro

Succede a Selvazzano, in provincia di Padova. Il guasto, scoperto solo qualche mese fa, è avvenuto sotto un capannone ereditato dal padre

Circa 22mila euro di bolletta per i consumi di acqua compresi tra febbraio 2023 e luglio 2024. È questa l’inspiegabile cifra che una donna di 63 anni di Selvazzano, in provincia di Padova, potrebbe essere costretta a dover pagare. L’importo, in realtà, avrebbe aggirarsi sui 50mila euro, ma è stato più che dimezzato da Etra – la società che gestisce il servizio idrico nel paese – grazie a una delibera dell’Arera del 2021. L’ex dipendente pubblica, ora in pensione, non riusciva proprio a spiegarsi da dove arrivassero quei 13mila metri cubi di acqua consumata. A quel punto, ha provato a vederci chiaro ed è riuscita a trovare la spiegazione a quella bolletta così salata: una fuoriuscita d’acqua.

La perdita d’acqua

Sotto il terreno che la pensioanta aveva ereditato dal padre pare fosse in corso un’anomala fuoriuscita d’acqua. Il guasto, però, è avvenuto sotto terra, in un punto praticamente impossibile da individuare. Il contatore del capannone, per giunta, si trova sotto un coperchio di ferro che la donna non riusciva a sollevare da sola e per questo non si sarebbe mai accorta delle perdite d’acqua e dei consumi che salivano a ritmi vertiginosi.

La convocazione in sede

La 63 è venuta a conoscenza della situazione solo lo scorso settembre, quando è stata convocata in sede di Etra insieme al marito. La utility ha suddiviso la fattura in rate da 5.500 euro, ma la coppia di pensionati ha detto di non essere in grado di affrontare una spesa così onerosa. Per questo, hanno chiesto aiuto all’Adico, l’associazione di difesa dei consumatori, nella speranza di ottenere un annullamento della bolletta.

