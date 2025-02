USA, stop ai pacchi da Cina e Hong Kong. L’effetto su Temu e Shein: «Irragionevole»

Il provvedimento di Trump stralcia una norma che consentiva alle spedizioni sotto gli 800 dollari di non pagare le tasse doganali

Il servizio postale degli Stati Uniti (USPS) ha annunciato che a partire dal 5 febbraio, non accetterà più pacchi provenienti dalla Cina e da Hong Kong «fino a nuovo avviso». Le poste americane hanno giustificato la decisione alla luce della guerra commerciale tra Washington e Pechino iniziata dal presidente degli Usa Donald Trump con l’imposizione dei dazi del 10% sui prodotti cinesi. A cui il gigante orientale ha risposto con una sovrattassa del 15% su carbone e gas americani. Oggetto della nuova politica delle poste americane è anche una scappatoia stralciata con gli ultimi provvedimenti presidenziali. Nota come «de minimis», consentiva l’ingresso di pacchi cinesi negli Usa senza il pagamento di tasse doganali quando il valore della spedizione era inferiore agli 800 dollari.

Temu e Shein colpite dal blocco dei pacchi dalla Cina agli Usa

La decisione comunicata con una nota brevissima, ha avuto un immediato impatto sulle società cinesi di e-commerce come Temu e Shein, le cui azioni hanno registrato un netto calo in borsa. Sono loro a soffrire particolarmente il decreto esecutivo firmato dal tycoon che eliminata la clausola «de minimis». L’esenzione sui pacchi di valore inferiore agli 800 euro ha finora favorito la crescita dei colossi dell’e-commerce cinese consentendo loro di invadere il mercato con prodotti a prezzi bassissimi. Ora, Temu e Shein, si trovano a dover rivedere le proprie strategie commerciali. Tuttavia, non sono interessate dal blocco le buste di grandi dimensioni, denominate «flat».

La reazione della Cina: «Soppressione irragionevole»

Il governo cinese ha reagito con durezza. Il portavoce del ministero degli Esteri, Lin Jian, ha definito lo stop delle Poste americane una «soppressione irragionevole». E ha invitato gli Stati Uniti a «smetterla con iniziative che colpiscono il commercio». Pechino ha inoltre dichiarato che «adotterà tutte le misure necessarie per difendere gli interessi delle proprie aziende».

