La guerra dei dazi, ora anche la Cina si arrabbia contro Trump: «Prenderemo delle contromisure»

Il ministero del commercio cinese ha dichiarato che presenterà un reclamo all'Organizzazione mondiale del commercio. La reazione dopo quella del Messico e Canada

La Cina «si oppone con fermezza» ai dazi al 10% decisi dal presidente americano Donald Trump all’import made in China e assicura l’adozione di «contromisure corrispondenti». L’annuncio arriva dal ministero del Commercio di Pechino, dopo le reazioni di Messico e Canada alle nuove tariffe imposte dagli USA. Presto Pechino presenterà inoltre un reclamo all’Organizzazione mondiale del commercio.

Ieri il presidente Donald Trump ha annunciato nuovi dazi su Messico, Canada e Cina, firmando la politica economica promessa da tempo al suo club di Mar-a-Lago sabato. L’amministrazione Trump ha affermato che le tariffe mirano a frenare il flusso di droga e immigrati clandestini negli Stati Uniti, ma rischiano potenzialmente di causare sostanziali aumenti di prezzo per i consumatori americani su una serie di beni comuni, dagli avocado alle scarpe da ginnastica alle automobili. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha dichiarato che il suo paese imporrà tariffe di ritorsione, e il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato misure, sempre economiche, «di vasta portata».

Cosa sono i nuovi dazi di Trump

Le tariffe non avranno esenzioni e l’azione esecutiva firmata da Trump chiude l’entrata alle spedizioni di 800 dollari o meno che entrano negli Stati Uniti esenti da tasse, disposizione usata da molte piccole imprese americane ma anche da aziende di e-commerce cinesi come Shein e Temu. I funzionari dell’amministrazione Trump hanno affermato che la scappatoia finora aveva impedito ai funzionari doganali di ispezionare correttamente quei pacchi. Per l’imposizione di queste nuove tariffe Trump ha dichiarato un’emergenza economica nazionale, invocando l’International Emergency Economic Powers Act, noto come “IEEPA” che permette la gestione unilaterale delle importazioni.

I rischi

Finora su queste tariffe c’era una deroga non da poco, quella sui prodotti energetici canadesi, che ora salirà al 10%. Molti americani, spiega la Cnn, fanno affidamento sui prodotti energetici canadesi, tra cui petrolio, elettricità e gas naturale, sia per il carburante e il riscaldamento domestico. Il costo di tali articoli ora potrebbe sensibilmente aumentare.