Trump sanzionerà la Corte penale internazionale per le indagini su Usa e Israele

Pronto un ordine esecutivo con multe e limiti ai visti contro chi lavora per il tribunale dell'Aja

Secondo quanto sostenuto da un funzionario della Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firmerà oggi un ordine esecutivo che sanzionerà la Corte penale internazionale per aver preso di mira gli Stati Uniti e i suoi alleati, tra cui Israele. A riportarlo è sia l’emittente Nbc che il Times of Israel. L’ordinanza imporrà sanzioni finanziarie e relative ai visti a individui e famiglie che assistono la CPI nelle indagini su cittadini statunitensi o alleati. A novembre, la Corte penale internazionale aveva emesso dei mandati di arresto per il primo ministro Benjamin Netanyahu e per l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant, accusati di presunti crimini di guerra commessi a Gaza, nell’ambito del conflitto contro il gruppo terroristico Hamas. Accuse che Tel Aviv ha sempre respinto.

Il precedente

Il mese scorso, nel suo primo giorno di insediamento alla Casa Bianca, Trump ha firmato un ordine esecutivo che che potrebbe fungere da base giuridica per future sanzioni contro la CPI e il suo personale. Anche la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato il mese scorso per imporre sanzioni sulla stessa realtà, sebbene la legge non abbia ancora ricevuto l’approvazione del Senato.