Non pulite mai i pennelli per il trucco? Matteo Bassetti mostra la foto horror: «Peggio dell’asse del water»

Non mantenere puliti i pennelli per il trucco potrebbe rivelarsi una scelta molto rischiosa, oltre che disgustosa. È l’infettivologo Matteo Bassetti a mettere in guardia i suoi follower sui social nel suo ultimo post. «Studi recenti hanno rivelato che i pennelli per il trucco non puliti con regolarità possono ospitare più batteri di un asse del water», scrive il primario di Infettivologia del San Matteo di Genova.

I batteri sui pennelli per il trucco

Bassetti mostra in una foto proprio le piastre con i batteri contenuti sui pennelli sporchi, che indicano come «questi pennelli possono accumulare batteri, lieviti e muffe, causando potenziali problemi alla pelle come acne, infezioni e irritazione».

Cosa fare per proteggere la pelle

Come fare quindi per mantenere in salute la pelle? Bassetti spiega che è «essenziale pulire regolarmente i pennelli per il trucco. Si consiglia di lavarli almeno una volta alla settimana utilizzando acqua tiepida e un detergente delicato, come lo shampoo per bambini. Una corretta manutenzione non solo previene i problemi della pelle, ma garantisce anche una migliore applicazione del trucco e prolunga la durata dei pennelli».