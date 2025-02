Roccaraso e Ovindoli si preparano a una nuova invasione di turisti. Arriva l’onda dei minivan, offerte gite in vetta a soli 9,90 euro

Previsto il dispiegamento di 100 uomini e donne delle forze dell'ordine nelle due località sciistiche abruzzesi

La neve fiocca, le prenotazioni pure e da Roccaraso a Ovindoli ci si prepara a un nuovo boom di turisti. In vista del fine settimana, si è svolto un vertice in prefettura a L’Aquila per prepararsi a gestire il flusso di arrivi nelle due località abruzzesi di montagna finite sotto l’attenzione di tiktoker e influencer social. La strategia, come già accaduto lo scorso weekend, è contingentare il numero di bus in arrivo: massimo 70 a Roccaraso e 35 a Ovindoli, con prenotazione obbligatoria entro le 12 di oggi, venerdì 7 febbraio. Il piano elaborato dai sindaci insieme alla prefettura prevede il dispiegamento di cento uomini e donne in divisa, spalmati tra Roccaraso e Ovindoli. Saranno loro a controllare le autorizzazione degli autobus che arriveranno in prossimità degli impianti sciistici.

Van al posto dei pullman

Stando a quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, c’è però chi ha già trovato il modo di eludere i divieti. Sui social, per esempio, vengono pubblicizzate gite in van da dieci posti, che sfuggono alle maglie dei controlli perché non vengono classificati come pullman. E anche fra chi viaggia in bus, l’offerta non manca, con alcune agenzie che offrono il servizio di trasporto – con panino e bibita inclusi – al prezzo di 20 euro e altri addirittura a 9,90 euro.

L’ordinanza del sindaco di Ovindoli

A causare il boom di presenze turistiche a Roccaraso hanno contribuito soprattutto gli appelli sui social di vari influencer campani, tra cui la tiktoker Rita De Crescenzo. In seguito all’ondata di polemiche per i disservizi e gli episodi di sovraffollamento, De Crescenzo ha invitato i propri follower a riversarsi in massa a Ovindoli. Da qui, dunque, l’allerta delle autorità locali in vista della possibile “invasione”. Ieri il sindaco Angelo Ciminelli ha emanato un’ordinanza per blindare la città. Un provvedimento che, assicura il primo cittadino, è stato preso «a prescindere dall’effetto-social».

Foto copertina: ANSA/Emanuele Valeri | Turisti risalgono sui pullman dopo una gita a Roccaraso, 2 febbraio 2025