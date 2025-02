Entra a San Pietro e scatena il caos sull’altare, la falla nella sicurezza della Basilica: danni per migliaia di euro – Il video

Un uomo è salito sull’altare centrale nella Basilica di San Pietro, sotto il Baldacchino del Bernini, e ha iniziato a lanciare tutto quello che gli capitava sotto tiro. Come mostrano le immagini del sito di notizie cattoliche «Silere non possumus», l’uomo con indosso uno zaino è saltato sull’altare all’improvviso. Inseguito dagli operatori della sicurezza all’interno della Basilica di San Pietro, ha lanciato già per le scale i candelieri e la tovaglia dell’altare. In pochi secondi, una decina di uomini della sicurezza si sono avventati sull’uomo e lo hanno bloccato. L’uomo avrebbe danneggiato i sei candelabri, che risalgono al 1800. Si tratta di oggetti del valore di circa 30 mila euro. SI tratterebbe di un uomo di origini rumene, identificato e denunciato dagli agenti dell’ispettorato Vaticano.

L’uomo che è saltato sull’altare centrale della basilica di San PIetro è «una persona con gravi disabilità psichiche», ha spiegato il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. L’uomo è stato preso in custodia dalla Gendarmeria vaticana e consegnato alle autorità italiane.