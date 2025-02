Tajani nomina un cappellano alla Farnesina per fornire «ascolto e conforto ai dipendenti». L’ironia della Cgil: «Arriveranno anche gli aruspici?»

Don Marco Malizia, nominato a titolo gratuito direttamente dal ministero, si occuperà di «favorire la promozione dei valori di solidarietà, rispetto e dialogo»

C’è una presenza un po’ inusuale da qualche settimana alla Farnesina. Si tratta di don Marco Malizia, nominato dal ministro Antonio Tajani in persona per il ruolo di «consigliere ecclesiastico del ministro degli Esteri». La nomina risale a fine novembre e ora don Malizia dispone di un ufficio al primo piano della Farnesina, a pochi metri dalla stanza dello stesso Tajani. L’incarico, come ricostruito da Francesco Bechis sul Messaggero, risulta a titolo gratuito e rende don Malizia il primo cappellano a essere nominato in un ministero.

L’incarico di don Malizia alla Farnesina

Don Marco Malizia è un cappellano militare, canonico della basilica del Pantheon, e si occupa dei cristiani perseguitati, una questione da sempre cara al leader di Forza Italia. Ma il suo nuovo ruolo alla Farnesina non si esaurisce qui. Al nuovo cappellano ministeriale è stato chiesto infatti di «favorire la promozione dei valori di solidarietà, rispetto e dialogo, attraverso l’ascolto e il conforto per tutti i dipendenti, a prescindere dal proprio credo».

L’ironia della Cgil

L’arrivo di don Malizia, nominato personalmente da Tajani, non è stato apprezzato da tutti allo stesso modo. Per esempio la Cgil, che aveva chiesto non un ecclesiastico, ma nuove risorse per i dipendenti. «Leggiamo con un certo stupore uno strillo intranet che annuncia che il ministero, forse fraintendendo la nostra richiesta, si è ora dotato di un cappellano che, assicurano le alte sfere dell’amministrazione, sarà pronto a prestare il suo orecchio benevolo e il suo cuore alle anime smarrite che si aggirano per i corridoi della Farnesina», si legge nel volantino distribuito dal sindacato di Maurizio Landini. Il messaggio della Cgil prosegue con toni ancora più sarcastici: «Attendiamo con ansia la nomina di aruspici (i sacerdoti che nell’antichità si occupavano di esaminare le viscere – ndr) e àuguri (interpreti del volere degli dèi – ndr) così da poter continuare il nostro viaggio nel 21esimo secolo con fiducia inalterata nelle “meravigliose sorti e progressive” del genere umano».



Foto copertina: ANSA/Riccardo Antimiani | Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani