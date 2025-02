Israele-Hamas, oggi il quinto rilascio a Deir al-Balah: chi sono gli ostaggi

Saranno liberati Ohad Ben Ami (56 anni), Eli Sharabi (52) e Or Levy (34). La squadra della Croce Rossa incaricata del trasporto è attualmente in viaggio

Il quinto rilascio di ostaggi israeliani da parte di Hamas è previsto oggi a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Saranno liberati Ohad Ben Ami (56 anni), Eli Sharabi (52) e Or Levy (34), che verranno consegnati alla Croce Rossa prima di essere scortati fuori da Gaza dalle forze di difesa israeliane (idf). La procedura di rilascio prevede che i tre vengano inizialmente trasferiti in una struttura militare nei pressi di Re’im, per una prima valutazione fisica e psicologica, prima del ricongiungimento con le loro famiglie. Successivamente, saranno trasferiti negli ospedali Ichilov e Sheba, nel centro di Israele, per ulteriori controlli medici. La squadra della Croce Rossa incaricata del trasporto è attualmente in viaggio.

Il palcoscenico

Per la prima volta, Hamas ha scelto Deir al-Balah come luogo per la liberazione degli ostaggi. Sul palco allestito per l’evento campeggia un grande striscione con un pugno e una bandiera palestinese, accompagnato dalla scritta «vittoria totale» in ebraico sopra un’immagine del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. La frase è un chiaro riferimento alle dichiarazioni dello stesso Netanyahu. Il quale ha ribadito più volte che la guerra non avrò fine finché Israele non otterrà una «vittoria totale» su Hamas. Secondo le immagini trasmesse in diretta da Al Jazeera, il palco è circondato da militanti armati di Hamas, con il volto coperto. I tre ostaggi saranno costretti a stare in piedi e salutare prima della firma ufficiale del rilascio.

Chi sono gli ostaggi

I tre ostaggi sono: Ohad Ben Ami (56 anni), rapito insieme alla moglie Raz Ben Ami, già rilasciata durante la tregua di novembre, dal kibbutz Beeri; Eli Sharabi (52 anni), sopravvissuto all’attacco di Hamas al kibbutz Beeri, in cui ha perso la moglie e le due figlie; e Or Levy (34 anni), sequestrato durante il festival di Nova.

Lo scambio

In cambio dei tre ostaggi israeliani Israele rilascerà 183 palestinesi. Tra cui 111 cittadini di Gaza arrestati nella Striscia dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. I precedenti rilasci di ostaggi erano avvenuti in altre località della Striscia, come Khan Yunis e Jabalia. Nel frattempo, il premier Netanyahu ha ribadito la determinazione a proseguire la guerra fino alla sconfitta definitiva di Hamas. Mentre la comunità internazionale continua a chiedere una soluzione diplomatica per porre fine alle ostilità.