Matteo Salvini: «Io vittima di un complotto dei servizi segreti. Mi hanno rovinato la carriera»

Il leader della Lega rievoca l'inchiesta del Metropol. E intanto metà del Carroccio sta con FdI

«Matteo Salvini mangiava la Nutella al mattino, la postava sui social, e saliva nei sondaggi. Ma quando uno scende e scende, poi non risale». La sentenza arriva dalla ministra per le riforme Elisabetta Casellati e oggi la riporta Il Foglio. Che punta il dito contro la frase del leader della Lega di ieri, che ha rivendicato di essere stato «vittima di un complotto dei vecchi servizi segreti che mi hanno rovinato la carriera, ben prima di Meloni». Mentre i leghisti leggono le chat segrete di Fratelli d’Italia e lo sfottono: «Bimbominchia? Beh, mica han torto».

Bimbiminkia e complotti

Il ministro delle Infrastrutture ha scoperto dal libro dell’omonimo ma non parente Giacomo Salvini che lo chiamavano pagliaccio. Ma lo staff della premier ricorda che erano altri tempi. E intanto a ora di cena ieri Giorgia Meloni ha postato una foto con lui e la frase: «La stima nei suoi confronti è nei fatti». Lui fa orecchie da mercante: «Non sono un guardone e non sbircio le chat». Anche se si concede una variante: «Mi infastidisce che si dica che la Lega è un partito senza onore». Intanto, secondo il quotidiano, i leghisti non lo hanno difeso. Perché hanno paura di Meloni: «Guai a toccarla. Metà Lega ormai è di FdI, di fatto».

Il Metropol

Ma cosa voleva dire Salvini con la frase sulla carriera rovinata? Secondo una fonte leghista del quotidiano il Capitano si riferiva all’inchiesta sull’hotel Metropol e sulla polpetta avvelenata passata ai giornali. Dai servizi, secondo lui. Al prossimo federale Salvini annuncerà il congresso, che si farà a fine marzo, inizio aprile. Intanto grida al complotto. E se avesse ragione Casellati?