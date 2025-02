L’urlo di Malgioglio terrorizza il Festival: «A Sanremo lasciatemi libero. Io primadonna come Bianca Balti»

«Non ho colleghi, sono anomalo, sono unico, sono come un panda. Perché sono diverso da tutti gli altri»

Cristiano Malgioglio non è un cantante, non è un attore, non è un conduttore. Ma, come Balto, non se la prende più di tanto: «Perché non ho colleghi, sono anomalo, sono unico, sono come un panda, sono un solitario anche se ho tantissimi amici». Al Corriere della Sera dice oggi che lui stesso si autodefinisce «La Malgy». E dice di essere famoso «Perché sono diverso da tutti gli altri». Nel colloquio con Renato Franco dà un’anticipazione sul suo Festival di Sanremo: «Tutti mi chiedono come mi vestirò, io so che avrò qualcosa di sconvolgente. Essendoci la Balti sarà una sfida tra primedonne: da una parte una modella e dall’altra una ragazza, che sono io».

Voglio essere libero

Quella di Malgioglio sembra quasi una minaccia: «Voglio essere libero: se mi lasciano libero esce il meglio di Malgioglio». E dice che «le dive non esistono. Oggi tutte si sentono star: basta un po’ di silicone e rifarsi a nuovo. La verità è che è la sofferenza che ti rende diva: io ho sofferto molto prima di fare questo lavoro». Anche se è fidanzato a distanza con un quarantenne di Istanbul che gestisce una palestra, è un infedele di natura. Ma non andrà all’inferno: «Malgioglio andrà in Paradiso perché San Pietro mi aprirà le porte, lì aspettano Malgioglio per dare un po’ di allegria. L’inferno no, non mi appartiene. Però all’inferno manderei tante persone». Ma smentisce che Carlo Conti sia innamorato di lui: «Ma non è vero. Mi ha preso 20 anni fa ai Raccomandati. Poi mi ha richiamato quattro anni fa per Tale e Quale Show. Penso gli piaccia la mia ironia, la mia non volgarità e poi so farmi prendere in giro: sono un grande trasformista di me stesso».